☀️
Tiranë 25°C · Kthjellët 22 Shtator 2026
S&P 500 7,765 ▲1.49%
DOW 52,049 ▲0.71%
NASDAQ 27,122 ▲2.26%
NAFTA 90.40 ▼2.13%
ARI 4,372 ▼0.28%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
₿ CRYPTO
BTC $86,019 ▲ +0.75% ETH $2,755 ▲ +0.72% XRP $1.5431 ▲ +3.67% SOL $117.5400 ▲ +0.57%
S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 90.40 ▼2.13 % ARI 4,372 ▼0.28 % S&P 500 7,765 ▲1.49 % DOW 52,049 ▲0.71 % NASDAQ 27,122 ▲2.26 % NAFTA 90.40 ▼2.13 % ARI 4,372 ▼0.28 %
EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081 EUR/USD 1.1471 EUR/GBP 0.8577 EUR/CHF 0.9426 EUR/ALL 91.5594 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3629 EUR/TRY 55.9998 EUR/JPY 180.49 EUR/CAD 1.6081
22 Sht 2026
Breaking
Tom Cruise kundër IA-së: E ardhmja e kinemasë duhet të ruajë elementin njerëzor Millosh Jovanoviç: Anëtarësimi në BE, ‘vdekje’ për bujqësinë serbe Fasolada greke — supa tradicionale me fasule të bardha, vaj ulliri dhe limon A mund të ndiejë dhimbje AI? Modelet zgjodhën të dëmtonin përdoruesit për t’i shpëtuar një gjendjeje të ngjashme me dhimbjen Zgjidhet kryetari i Këshillit të REM-it: Stevica Smederevac merr drejtimin e organit rregullator të medias
Menu
Sporti

“Ndeshja e fundit… një fanellë për të gjithë jetën”, Leo Messi zbulon uniformën e ndeshjes së lamtumirës

· 1 min lexim

Leo Messi, i cili tashmë ka njoftuar tërheqjen e tij nga kombëtarja, ka zbuluar fanellën që do të veshë më 6 tetor në stadiumin “Monumental” në Buenos Aires, ditën kur do të luajë ndeshjen e tij të fundit për Argjentinën kundër Beninit.

Vetë Messi e zbuloi fanellën në rrjetet sociale. Në Instagram, kapiteni ndau dizajnin e veçantë të fanellës që do të veshë për ndeshjen historike kundër Beninit: “Ndeshja e fundit… Një fanellë për të gjithë jetën”.

Ngjyra mbizotëruese do të jetë blu e çelët, e shoqëruar nga një vijë e vetme vertikale e bardhë në qendër. Gjithashtu do të ketë detaje të veçanta në pjesën e pasme. Numri dhe mbiemri do të jenë të punuar me ar, ndërsa Dielli i Majit do të shfaqet në basoreliev në pjesën e pasme. Pa dyshim, një fanellë e veçantë për një ditë që do të mbetet përgjithmonë e skalitur në kujtesën e të gjithëve. A.V.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu