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24 Sht 2026
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Politika

Ndihmoi Agasin të fshihte pamjet? Sulejmani në GJKKO: I kam çuar vetëm ushqim!

· 2 min lexim
I kam çuar

Detaje nga dëshmitë e dhëna në Gjykatën e Posaçme kundër Korrupsionit dhe Krimit të Organizuar (GJKKO) janë bërë publike në lidhje me procedimin ku është arrestuar biznesmeni Embro Sulejmani, i dyshuar se ka ndihmuar Ergys Agasin të fshijë gjurmët e takimeve të tij në një lokal, gjatë periudhës kur ishte në kërkim.

Para gjykatës, Sulejmani ka mohuar përfshirjen në ndonjë vepër penale. Ai ka deklaruar se e njeh Agasin, pasi të dy janë nga Durrësi, ndërsa ka thënë se nuk e kupton se për çfarë krimi akuzohet.

Sipas dëshmisë së tij, gjatë kohës që Agasi ishte në arrati, ai i ka dërguar ushqime dhe supë. “Nuk e di çfarë krimi kam bërë. I kam çuar supë e ushqim”, mësohet të ketë deklaruar Sulejmani para gjykatës.

Në të njëjtin proces është marrë në pyetje edhe oficeri i Policisë Shkencore, Fatjon Kalluçi. Sipas dëshmisë së tij, ai nuk kujton të ketë dërguar akte sekrete, siç dyshohet nga organi i akuzës.

Sulejmani dhe Kalluçi janë arrestuar në kuadër të të njëjtit procedim penal. Gjykata ka vendosur masën e sigurisë “arrest në burg” për të dy.

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