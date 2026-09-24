Ndihmuan Ergys Agasin kur ishte në arrati, lihen në burg shefi i Policisë Shkencore dhe Embro Sulejmani
Sot mbahet seanca në GJKKO për Vlora Hysenin në orën 12:00. Ndërkohë GJJKO la në burg shefin e laboratorit të Policisë, Fatjon Kalluci, dhe punonjësin e shoqërisë “Agroturizëm Kodra e Kuajve”, Embro Sulejmani.
Në GJKKO mbërriti avokati i Embro Sulejmanit.
Fatjon Kalluci akuzohet për zbulimin e akteve dhe të dhënave sekrete, kurse Embro Sulejmani për përkrahje të autorit të krimit. Gjatë seancës në GJKKO, ata nuk kanë folur, por janë përfaqësuar nga vokatët e tyre. Këta të fundit kërkuan masë më të butë sigurie dhe shpalljen e moskompetetncave, por kërkesa nuk u pranua nga gjyqtarja e çështjes.
Fatjon Kalluci me detyrë shef i policisë shkencore, i ka dërguar Ergys Agasit në muajin gusht para se të arrestohej 3 foto të ekspertizës se makinës “Landrover deffender” me targe GG444AA të gjetur në Equos Resort.
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