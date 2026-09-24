Ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale, Gogu: Më 30 shtator publikojmë paketën e re
Pak para nisjes së seancës plenare, Ministri i Drejtësisë, Toni Gogu, bëri me dije për mediat se më 30 shtator do të publikohen ndryshimet e reja në Kodin e Procedurës Penale, të hartuara në bashkëpunim me Këshillin e Europës, pas një studimi mbi paraburgimin në Shqipëri. Gogu tha se bëhet fjalë për një nga paketat më të rëndësishme të ndryshimeve në Kod që prej miratimit të tij, e cila vjen pas rekomandimeve të Këshillit të Europës, por edhe pas një dekade reformash në sistemin e drejtësisë. Sipas Gogut, ndryshimet do të trajtojnë çështje që lidhen me përcaktimin e masave të sigurimit, të drejtat e palëve në proces, aksesin në prova, seancën paraprake, prezumimin e pafajësisë dhe publicitetin e seancave.
“Në datën 30 shtator, ne publikojmë së bashku me KiE-në korpusin më të madh të ndryshimeve në Kodin e Procedurës Penale që nga miratimi i tij. Kjo vjen si pasojë e ndryshimeve që KiE-ja ka bërë për sa i përket paraburgimit në Shqipëri, por edhe pas 10 vitesh reformë të shtetit të së drejtës. Është momenti për t’u rikthyer dhe për të parë. Korpusi është shumë i rëndësishëm. Bëhet fjalë për masat e sigurimit. Kemi një vendim unifikues të Gjykatës së Lartë. Në bashkëpunim me KiE-në, do të shikojmë caktimin e masave të sigurimit, si dhe të drejtat e palëve në proces, mundësinë për të parë provat, seancën paraprake, prezumimin e pafajësisë dhe publicitetin që një seancë ka.
Është një korpus shumë i rëndësishëm. Fuqia e shtetit të së drejtës duhet të jetë aty dhe garancitë e individit të fuqizohen. Më datën 30 shtator do të jenë në tryezë me ne drejtuesit e institucioneve të drejtësisë, përfaqësuesit e gjyqtarëve, prokurorëve, avokatëve, shoqëria civile, së bashku me median dhe partnerët ndërkombëtarë”, u shpreh ministri.
Ministri theksoi se synimi është forcimi i garancive për individin, duke ruajtur njëkohësisht funksionimin dhe autoritetin e shtetit të së drejtës. Më 30 shtator, në tryezën e prezantimit të ndryshimeve pritet të marrin pjesë drejtues të institucioneve të drejtësisë, përfaqësues të gjyqtarëve, prokurorëve dhe avokatëve, shoqëria civile, media dhe partnerët ndërkombëtarë.
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