Ndryshimet në Kodin Penal/ Petraj: Nën 5 vite burg të mos jepet arrest me burg
Avokati Edmond Petraj thotë se me ndryshimet në Kodin e Procedurës Penale, nxirret në pah roli dhe fuqia e avokatëve.
Në emisionin “Newsroom” në ABC News, Petraj u shpreh se provat e mbledhura nga prokurori, duhet t’i dorëzohen avokatit.
Sipas tij, veprat penale nën 5 vjet burg nuk kanë rrezikshmëri shoqërore.
“Janë munduar të sjellin në pah rolin dhe fuqinë e avokatëve. Avokati është pjesa më e mënjanuar. Marrëdhënia tani për të realizuar, nene të veçanta për masat e sigurisë, ka qenë element që edhe prokurorët e përgjithshëm, që nga 2005, kanë kërkuar që nën 5 vjet, të mos jepet arrest me burg. Por vazhdimisht nuk u mor parasysh dhe ishte prokurori ai që vendoste, sesi do të jepte hetimin për një vepër të caktuar penale. Por këto vepra penale nuk kanë rrezikshmëri të lartë shoqërore. Për mendimin tim, nuk ka ndërhyrje të qëllimshme nga kjo. Duhet futur edhe pjesa e masës administrative për çdo shkelje, që kapen në flagrancë. Të hidhet në veprim pjesa e masës administrative. Mendoj se do bëhet siç e kanë vendet e tjera të Bashkimit Evropian.
Gjatë hetimit, provat që ka mbledhur prokurori, duhet t’ia dorëzojë avokatit dhe personit që është në paraburgim. Nëse do bëhet kjo, do kemi ndarje të pushteteve. Nëse provat janë në një krah apo krah tjetër të peshores, duhet parë se ku prevalon. Nëse një deklaratë e mbledhur, akt marrëveshje, deklaratë pajtimi, është e mira, nuk kemi pse aktivizojmë institucione të tjera jashtë”, theksoi ai.
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