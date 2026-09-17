Në moshën 90-vjeçare, Woody Allen do të drejtojë filmin e tij të 51-të
– Regjisori amerikan Woody Allen do të nisë më 5 tetor xhirimet e filmit të tij të 51-të artistik, një komedi bashkëkohore që do të xhirohet kryesisht në Madrid dhe në disa lokacione në Aranjuez.
Filmi, i njohur për momentin me titullin e punës “Wasp 2026”, do të ketë në kast Alexi Wasser, Jemima Kirke, Peter Vives, Marton Csokas dhe Jakob Oftebro. Titulli përfundimtar ende nuk është bërë publik, por një nga kushtet e financimit publik është që ai të përmbajë fjalën “Madrid”.
Projekti mbështetet financiarisht nga Komuniteti i Madridit dhe Bashkia e Madridit, me një financim të kombinuar prej rreth 3 milionë eurosh. Marrëveshjet parashikojnë gjithashtu që një pjesë e konsiderueshme e filmit të tregojë në mënyrë të dallueshme qytetin dhe rajonin e Madridit.
Prodhimi është realizuar nga Wanda Visión, Gravier Productions dhe 3Six9 Studios. Postproduksioni do të zhvillohet mes Madridit dhe Nju Jorkut.
Ky do të jetë rikthimi i Woody Allen në Spanjë pas filmave “Vicky Cristina Barcelona” dhe “Rifkin’s Festival”, ndërsa Madridi do të jetë për herë të parë një nga qendrat kryesore të një prej produksioneve të tij.
Shënim: Nëse e bëjmë për ATSH, unë do ta heq fare pjesën për Penélope Cruz/Javier Bardem, sepse aktualisht është vetëm spekulim mediatik dhe nuk është pjesë e informacionit zyrtar.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.