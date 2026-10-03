Neko Health, startup-i i miliarderit të Spotify-t për skanimin e trupit, zbarkon në SHBA: gati 1 miliard dollarë financim dhe 300 mijë në listë pritjeje
Skanimi njëorësh kushton 500 dollarë dhe analizon gjakun, lëkurën e metabolizmin me inteligjencë artificiale; investitorët e shohin si të ardhmen e mjekësisë parandaluese
Neko Health, startup-i i shëndetësisë i bashkëthemeluar nga miliarderi i Spotify-t, Daniel Ek, dhe Hjalmar Nilsonne, ka zbarkuar në Nju Jork — vendndodhja e parë e kompanisë në SHBA, siç njofton TechCrunch. Kompania ka mbledhur gati 1 miliard dollarë financim gjithsej dhe numëron mbi 300 mijë persona në listën globale të pritjes.
Skanimi zgjat rreth një orë dhe kushton 500 dollarë: nuk mbulohet nga sigurimet shëndetësore, por sipas TechCrunch mund të kualifikohet për pagesë përmes Health Savings Accounts. Kontrolli analizon gjakun, lëkurën dhe metabolizmin me ndihmën e teknologjive të përparuara të vizionit kompjuterik dhe inteligjencës artificiale — gjenerata e parë e skanimit matej 15 biomarkues, ndërsa sot mat 55.
Siç shkruan TechCrunch pas bisedës me Farooq Abbasi-n nga Preface Ventures, një investitor që i është nënshtruar vetë skanimit dy herë, Neko mund të bëhet e ardhmja e mjekësisë parandaluese në SHBA. Sipas tij, kujdesi parandalues duhet të jetë i lirë dhe i arritshëm për të gjithë — pikërisht modeli që premton kompania e Ek-ut.
Megjithatë, rruga përpara nuk është pa sfida. TechCrunch vëren se zgjerimi i operacioneve dhe marrja e miratimeve rregullatore në Shtetet e Bashkuara mbeten dy nga pengesat kryesore që Neko Health do të duhet të kapërcejë për ta kthyer skanimin njëorësh në një shërbim masiv.
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