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03 Tet 2026
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Teknologji

Agjentët e inteligjencës artificiale jetojnë tashmë në mesazhet tuaja: nga Instinct-i 10 miliardë dollarësh te asistentët e familjes

Në vend që të shkarkoni një tjetër aplikacion, agjentët e AI-së ju përgjigjen si një person i zakonshëm — mbajnë mend kontekstin dhe kryejnë detyra nga kalendari te rezervimet

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Agjentët e inteligjencës artificiale po zhvendosen aty ku kaloni më shumë kohë: në mesazhet e tekstit. Siç shkruan TechCrunch në një përmbledhje të botuar këtë javë, në vend që të shkarkoni një tjetër aplikacion, këta agjentë i shkruani si një personi të zakonshëm — ata mbajnë mend kontekstin e bisedës, lidhen me aplikacionet dhe shërbimet që përdorni dhe kryejnë detyra konkrete: nga planifikimi i kalendarit dhe kërkimet për udhëtime, te emailet, rezervimet, blerjet dhe kujtuesit.

Midis emrave më të spikatur që liston TechCrunch është Instinct, i cili pas një raundi financimi prej 1 miliard dollarësh në shtator të vitit 2026 arriti vlerësimin marramendës prej 10 miliardë dollarësh. Agjenti i tij është ende në beta private dhe ofron adresa emaili të dedikuara për asistentët. Tjetër emër i madh është Town, që siguroi 55 milionë dollarë në Serinë A të udhëhequr nga a16z dhe Forerunner në qershor të vitit 2026, si dhe Poke — i miratuar nga Apple si agjenti i parë i inteligjencës artificiale në Apple Messages for Business në qershor, ndërsa kompania e tij mëmë u ble nga Cognition.

Një kategori e tërë u kushtohet familjeve. Siç njofton TechCrunch, Fambot pozicionohet si “shef stafi” me inteligjencë artificiale për familjet përmes SMS-ve — hyri në beta në shtator 2026 pasi mblodhi 3.5 milionë dollarë pre-seed. Krahas tij vijnë Ohai, me një tier bazë falas, dhe Ollie, një nga asistentët e parë të familjes me përputhshmëri SOC 2. Ndërkohë Wajo shkon edhe më tej: ka emailin, numrin e telefonit dhe kartën e vet të pagesës, me një asistent njerëzor si rezervë.

Lista vijon me Caddy, asistent për iMessage dhe RCS në beta publike që prej prillit 2026; Folk, që punon në iMessage, WhatsApp dhe Telegram përmes cloud-it të vet privat; Iris, i fuqizuar nga agjenti Hermes përmes iMessage; Martin, që mbulon SMS, WhatsApp, email dhe Slack duke nisur nga 21 dollarë në muaj; Miso, i fokusuar te udhëtimet përmes iMessage; si dhe Rene, Skye, Stanley, Tomo — që mund t’i bashkohet edhe bisedave në grup — Orbits, i mbështetur nga a16z Speedrun, dhe Pally, me integrim WhatsApp, Gmail dhe Drive.

Mesazhi i qartë i kësaj vale, sipas TechCrunch, është se kutia e mesazheve po kthehet në ndërfaqen kryesore të inteligjencës artificiale: jo më aplikacione të reja për t’u mësuar, por biseda të zakonshme që kryejnë punë të vërteta.

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