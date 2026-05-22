Tiranë 25°C · Pjesërisht vranët 22 May 2026
S&P 500 7,492 ▲0.62%
DOW 50,707 ▲0.84%
NASDAQ 26,438 ▲0.55%
NAFTA 96.85 ▲0.52%
ARI 4,516 ▼0.58%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
₿ CRYPTO
BTC $76,984 ▼ -0.41% ETH $2,125 ▼ -0.26% XRP $1.3557 ▼ -0.63% SOL $86.9700 ▲ +0.72%
S&P 500 7,492 ▲0.62 % DOW 50,707 ▲0.84 % NASDAQ 26,438 ▲0.55 % NAFTA 96.85 ▲0.52 % ARI 4,516 ▼0.58 % S&P 500 7,492 ▲0.62 % DOW 50,707 ▲0.84 % NASDAQ 26,438 ▲0.55 % NAFTA 96.85 ▲0.52 % ARI 4,516 ▼0.58 %
EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988 EUR/USD 1.1610 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.3662 EUR/MKD 61.6974 EUR/RSD 117.4178 EUR/TRY 53.0567 EUR/JPY 184.67 EUR/CAD 1.5988
22 May 2026
Breaking
Pas pesë muajsh pezullim, rikthehet regjimi “41 Biss” në burgun e Peqinit për të dënuarit me rrezikshmëri të lartë Çupi: Ja pse dëshmia e Eric Wend sinjalizon qasje të re diplomatike të SHBA-së në rajon Ish-kreu demokrat i degës së Librazhdit: Nesër nuk ka zgjedhje në PD, kemi 36 vite me të njëjtin emër në krye të partis Kosovë\Bllokada si program politik Prokuroria nis hetim ndaj një 25-vjeçare, tentoi të fus drogë në burgun e Idrizovës
Menu
Politika

Nesër zgjedhjet për kreun e PD, Alibeaj: Berisha e ktheu partinë në sekt ku urdhëron dhe ndryshon rregullat kur do

· 2 min lexim
zgjedhjet për kreun e

Enkelejd Alibeaj ka komentuar zgjedhjet për kreun e Partisë Demokratike, që mbahen nesër, ku Sali Berisha garon si kandidat i vetëm.

Alibeaj u shpreh se ajo që po ndodh në PD nuk përfaqëson më një parti politike normale, por sipas tij një strukturë të kontrolluar plotësisht nga Berisha.

Sipas tij, procesi i nesërm nuk përbën një ngjarje të rëndësishme politike, por është një tjetër tregues i largimit të PD-së nga funksionimi demokratik.

Alibeaj shtoi se drejtuesit aktualë të PD-së nuk shqetësohen më për zgjerimin e mbështetjes elektorale, ndërsa akuzoi Berishën se po shkel vetë Statutin e partisë.

“Nuk duhet shumë eksperiencë për të kuptuar se ajo që ndodh nesër në një parti politike, që është partia e Berishë, që nuk ka asnjë lidhje me PD, parti private e tij ku ai udhëheq, urdhëron, ndryshon rregullat e brendshme të Statutit të tyre.

Nuk më duket ngjarje e madhe ajo që ndodh nesër. Shënjon një gur një tullë më tepër në një trajektore të një sekti gjithnjë e më larg kontureve të një partie që është zhvendosur nga ekzistenca e një partie politike që synon qeverisjen e të mbledhë mbështetës. Ky është misioni politik. Ajo që ndodh nesër apo që ka ndodhur deri tani është se nuk merakosen më për rritjen e mbështetjes popullore.

Po kandidon një njeri që me Statut nuk lejohet të kandidojë, neni 46 i Statutit të Rithemelimit ia ndalon. Ai i përmbys rregullat”, tha ai për News24.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë