New York Mets përballë Philadelphia Phillies në Citi Field më 18 shtator 2026: startet, lëndimet dhe lëvizjet e skuadrave
Ndeshja mes Philadelphia Phillies dhe New York Mets u zhvillua më 18 shtator 2026 në Citi Field, Flushing, Queens. Startues për Phillies ishte T. Mayza (3-3, 3.06 ERA), ndërsa për Mets u paraqit Z. Thornton (4-5, 3.44 ERA). Në këtë periudhë të sezonit, Phillies kishin një bilanc 85-68, ndërsa Mets ishin 69-84.
Sipas Bleacher Report, Mets bënë një lëvizje të rëndësishme në stol duke rikontraktuar Ronny Mauricio dhe duke vendosur Jared Young në listën 7-ditore për konkusion, pas një përplasjeje që e detyroi të largohej nga fusha me barelë dhe që pati shqetësime për humbje memorie. Po ashtu, Philadelphia raportoi se relieveri Jonathan Bowlan ka një tendosje në ijë të djathtë; klubi nuk pritet ta fusë në injured list dhe beson se ai do të jetë i gatshëm përpara një serie potentiale wild-card.
Skuadrat mbajnë disa lojtarë të rëndësishëm jashtë fushës: emra të listuar në injured list përfshijnë A. García (RF, IL 60), B. Keller (RP, bërryl, IL 60), C. Kilian (RP, oblique, IL 60), F. Reyes (LF, dore/wrist, IL 60) dhe J. Polanco (DH, kyç i këmbës, IL 60). Gjendja e Jared Young mbetet një pikë vëmendje për Mets, ndërsa Phillies vazhdojnë të menaxhojnë pjesëtarët e stafit të dhe të pidhen pa ndërprerje të rëndësishme në përgatitjet për përfundimin e sezonit.
Përditësime të mëtejshme rreth ndeshjes, raportimeve të stërvitjeve dhe gjendjes së lojtarëve do të ndahen vazhdimisht; për informacion të mëtejshëm ndiqni raportimet e Bleacher Report.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.