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Pasta

Spageti aglio e olio — receta klasike italiane me hudhër, vaj ulliri dhe spec djegës

Një nga recetat më të thjeshta dhe më të shijshme të kuzhinës italiane: spageti me hudhër të skuqur lehtë, vaj ulliri ekstra të virgjër dhe spec djegës — gati për vetëm 20 minuta.

· 2 min lexim
matsuyuki, Wikimedia Commons, CC BY-SA 2.0

Përbërësit (për 4 persona):

  • 400 g spageti
  • 6–8 thelpinj hudhër, të prerë në feta të holla
  • 80 ml vaj ulliri ekstra të virgjër
  • 1–2 speca djegës të thatë (ose 1 lugë çaji spec djegës i thërmuar)
  • 2 lugë gjelle majdanoz i freskët, i grirë hollë
  • Kripë sipas shijes
  • Parmixhan i grirë për servirje (opsional)

Hapat e përgatitjes:

  1. Zieni ujë të kripur bollshëm në një tenxhere të madhe dhe gatuani spagetit al dente, sipas udhëzimeve në paketim. Para se t’i kulloni, ruani një filxhan nga uji i zierjes.
  2. Ndërkohë, ngrohni vajin e ullirit në një tigan të madh mbi zjarr mesatar. Shtoni hudhrat e prera dhe specin djegës dhe skuqini për 2–3 minuta, derisa hudhra të marrë një ngjyrë të artë të lehtë — kujdes të mos digjet, sepse bëhet e hidhur.
  3. Shtoni pak ujë nga zierja e pastave në tigan dhe përziejeni që të formohet salca.
  4. Kulloni spagetit dhe hidhini në tigan; përziejini mirë për 1–2 minuta që të thithin salcën me hudhër.
  5. Hiqeni nga zjarri, shtoni majdanozin e freskët, rregulloni kripën dhe servirini menjëherë, me parmixhan të grirë sipër nëse dëshironi.

Koha: Përgatitja 10 min, Gatimi 10 min, Gjithsej 20 min. Porcione: 4.

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