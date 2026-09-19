Spageti aglio e olio — receta klasike italiane me hudhër, vaj ulliri dhe spec djegës
Një nga recetat më të thjeshta dhe më të shijshme të kuzhinës italiane: spageti me hudhër të skuqur lehtë, vaj ulliri ekstra të virgjër dhe spec djegës — gati për vetëm 20 minuta.
Përbërësit (për 4 persona):
- 400 g spageti
- 6–8 thelpinj hudhër, të prerë në feta të holla
- 80 ml vaj ulliri ekstra të virgjër
- 1–2 speca djegës të thatë (ose 1 lugë çaji spec djegës i thërmuar)
- 2 lugë gjelle majdanoz i freskët, i grirë hollë
- Kripë sipas shijes
- Parmixhan i grirë për servirje (opsional)
Hapat e përgatitjes:
- Zieni ujë të kripur bollshëm në një tenxhere të madhe dhe gatuani spagetit al dente, sipas udhëzimeve në paketim. Para se t’i kulloni, ruani një filxhan nga uji i zierjes.
- Ndërkohë, ngrohni vajin e ullirit në një tigan të madh mbi zjarr mesatar. Shtoni hudhrat e prera dhe specin djegës dhe skuqini për 2–3 minuta, derisa hudhra të marrë një ngjyrë të artë të lehtë — kujdes të mos digjet, sepse bëhet e hidhur.
- Shtoni pak ujë nga zierja e pastave në tigan dhe përziejeni që të formohet salca.
- Kulloni spagetit dhe hidhini në tigan; përziejini mirë për 1–2 minuta që të thithin salcën me hudhër.
- Hiqeni nga zjarri, shtoni majdanozin e freskët, rregulloni kripën dhe servirini menjëherë, me parmixhan të grirë sipër nëse dëshironi.
Koha: Përgatitja 10 min, Gatimi 10 min, Gjithsej 20 min. Porcione: 4.
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