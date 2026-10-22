🌤️
Tiranë 21°C · Kryesisht kthjellët 22 Tetor 2026
S&P 500 7,680 ▼0.99%
DOW 52,691 ▼0.31%
NASDAQ 26,236 ▼1.75%
NAFTA 99.48 ▲2.4%
ARI 4,079 ▼1.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779 EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779
₿ CRYPTO
BTC $81,519 ▼ -2.81% ETH $2,405 ▼ -2.76% XRP $1.3247 ▼ -2.56% SOL $104.7300 ▼ -2.07%
S&P 500 7,680 ▼0.99 % DOW 52,691 ▼0.31 % NASDAQ 26,236 ▼1.75 % NAFTA 99.48 ▲2.4 % ARI 4,079 ▼1.71 % S&P 500 7,680 ▼0.99 % DOW 52,691 ▼0.31 % NASDAQ 26,236 ▼1.75 % NAFTA 99.48 ▲2.4 % ARI 4,079 ▼1.71 %
EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779 EUR/USD 1.1232 EUR/GBP 0.8386 EUR/CHF 0.9261 EUR/ALL 90.8150 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.4983 EUR/TRY 55.7642 EUR/JPY 177.57 EUR/CAD 1.5779
22 Tet 2026
Breaking
Ish-zëdhënësja e Trumpit e cila u bë virale, tregon linjat e trupit në një dalje pas shkarkimit që bëri bujë Arkivat e Shqipërisë dhe të Kosovës çelin ekspozitë kushtuar Luigj Gurakuqit VIDEO/ Televizioni i Iranit i sanksionuar nga SHBA dhe BE, raporton për dhunën nga protesta në Tiranë! Aksionet e IBM bien 6.5% në tregtimin paraprak, analistët vënë në dyshim qëndrueshmërinë e rimëkëmbjes së softuerit “Ishte dhunë si qëllim në vetvete!”- Prodi flet për Milanon dhe bën një reflektim për Tiranën: Kur dhuna zë vendin
Menu
Politika

Nga YouTube te TikTok, miratohet ligji që ndryshon rregullat për të drejtën e autorit! Ministri Gonxhja shpjegon ndryshimet

· 2 min lexim
për të drejtën e

Kuvendi ka miratuar këtë të enjte ligjin e ri për të drejtën e autorit, i cili synon të forcojë mbrojtjen e krijuesve shqiptarë dhe të vendosë rregulla të reja për platformat online.

Ministri i Turizmit, Kulturës dhe Sportit, Blendi Gonxhja, bëri të ditur se, me ligjin e ri, platforma si YouTube, Facebook dhe TikTok do të duhet të marrin autorizim për përdorimin e veprave të mbrojtura nga e drejta e autorit dhe të reagojnë në rastet e shkeljeve.

Një tjetër risi është detyrimi që platformat ndërkombëtare që operojnë në Shqipëri, por nuk kanë seli në vend, të caktojnë një përfaqësues ligjor në Shqipëri. Sipas ministrit, kjo do t’u mundësojë autorëve shqiptarë të kërkojnë më lehtë mbrojtjen e të drejtave të tyre.

Ligji parashikon gjithashtu më shumë të drejta për autorët në marrëdhëniet kontraktuale. Ata do të kenë të drejtë të informohen për mënyrën se si përdoren veprat e tyre dhe për të ardhurat që ato gjenerojnë, si dhe të kërkojnë rishikimin e kontratave kur shpërblimi konsiderohet i padrejtë.

Ndryshime do të ketë edhe në tregun e administrimit kolektiv të të drejtave të autorit, me synimin për të rritur konkurrencën dhe mundësitë e zgjedhjes për krijuesit.

Gonxhja njoftoi gjithashtu riorganizimin e strukturës përgjegjëse për të drejtën e autorit pranë Ministrisë së Turizmit, Kulturës dhe Sportit. Ajo do të fuqizohet me një strukturë të dedikuar për mbrojtjen e të drejtave të autorit në fushën digjitale dhe me 11 punonjës shtesë.

Sipas ministrit, ligji i ri synon të përmirësojë mbrojtjen e krijuesve shqiptarë, të rrisë përgjegjësinë e platformave online dhe të përafrojë legjislacionin shqiptar me standardet europiane.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu