Ngjarje e rëndë në Mirditë, dhunohet nga tre persona të maskuar mjeku në fshatin Konaj
Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e kësaj të marte në fshatin Konaj, në zonën e Fanit, Mirditë, ku një burrë me profesion mjek dyshohet se është dhunuar nga tre persona të maskuar.
Ende nuk dihen rrethanat dhe motivet e ngjarjes që çuan në dhunimin e mjekut, ndërsa priten detaje të mëtejshme nga Policia lidhur me identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar.
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