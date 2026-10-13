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Kronika

Ngjarje e rëndë në Mirditë, dhunohet nga tre persona të maskuar mjeku në fshatin Konaj

· 1 min lexim

Një ngjarje e rëndë është regjistruar mëngjesin e kësaj të marte në fshatin Konaj, në zonën e Fanit, Mirditë, ku një burrë me profesion mjek dyshohet se është dhunuar nga tre persona të maskuar.

Ende nuk dihen rrethanat dhe motivet e ngjarjes që çuan në dhunimin e mjekut, ndërsa priten detaje të mëtejshme nga Policia lidhur me identifikimin dhe kapjen e autorëve të dyshuar.

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