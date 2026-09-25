NIS: Vuçiç pret bisedën me Putinin, shpreson përgjigje më të qartë brenda 2–3 ditësh
Presidenti i Serbisë, Aleksandar Vuçiç, deklaroi sot nga Nju Jorku se shpreson që brenda 2–3 ditësh, pas bisedës me presidentin rus Vladimir Putin, të dijë më shumë mbi zgjidhjen e çështjes së Naftna Industrija Srbije (NIS).
I pyetur nga gazetarët në Nju Jork nëse tani është më e qartë panorama mbi zgjidhjen e NIS-it, Vuçiç u përgjigj: «Nuk e di çfarë t’ju them. Pres bisedën me presidentin Putin. Atëherë ndoshta do të di diçka. Do të doja t’i gëzaja edhe njerëzit, edhe veten, për të qenë i sinqertë, pas këtyre muajve dhe viteve të mundimit. Shpresoj që brenda 2–3 ditësh të kem një përgjigje më të mirë e më të saktë për ju.»
Vuçiç konfirmoi se në ditët në vijim do të ketë bisedë me Putinin para përfundimit të mandatit të tij. Ai shtoi se në Nju Jork delegacioni serb ka biseduar edhe për marrëveshjet energjetike, për NIS-in dhe për punën e Hekurudhave Ruse në Serbi.
Çështja e NIS-it mbetet një nga sfidat më të mëdha ekonomike dhe energjetike të Serbisë, ndërsa licencat amerikane për kompaninë skadojnë në fund të shtatorit. Ky është zhvillimi më i ri konkret mbi këtë temë, pas deklaratave të ditëve të kaluara.
Burimi: N1 (përmes Gročanske vesti)
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