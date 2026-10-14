Një ditë pas protestës 9-orëshe në Tiranë, gjimnazistët e “Partizanit” bojkotojnë mësimin
Një ditë pas protestës së studentëve, e cila zgjati rreth 9 orë në Tiranë dhe u shoqërua me përplasje, tensione dhe akte dhune, reagimi ka vijuar edhe në gjimnaze.
Nxënësit e gjimnazit “Partizani” në Tiranë kanë bojkotuar mësimin, në një zhvillim që vjen pas protestës së gjatë të studentëve një ditë më parë.
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