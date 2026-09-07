Itali, dëbohet në Shqipëri 59-vjeçari që vrau partneren në Torino dhe u dënua me 12 vjet e 4 muaj burg
Autoritetet italiane kanë dëbuar drejt Shqipërisë një 59-vjeçar shqiptar të dënuar me 12 vjet e 4 muaj burg për vrasjen e partneres së tij në Torino. Masa është ekzekutuar më 3 shtator 2026, ndërsa lajmi është bërë publik nga mediat italiane më 5 dhe 6 shtator.
Sipas Torino Oggi, Il Torinese dhe Quotidiano Piemontese, shqiptari është shoqëruar nga policia në aeroportin e Milano Malpensas dhe është vendosur në një fluturim drejt Tiranës, në zbatim të një urdhri dëbimi të lëshuar nga prefekti i Torinos.
Ngjarja për të cilën ai ishte dënuar kishte ndodhur në vitin 2014, në një apartament në via Le Chiuse, në lagjen San Donato të Torinos.
Sipas rindërtimit të publikuar nga mediat italiane, gjatë një grindjeje burri, atëherë 48 vjeç, kishte sulmuar partneren duke e goditur disa herë me thikë në bark dhe në kraharor. Gruaja ishte transportuar në spitalin Maria Vittoria dhe i ishte nënshtruar një operacioni urgjent, por kishte vdekur po atë mbrëmje nga plagët e marra.
Për këtë krim shqiptari ishte dënuar përfundimisht me 12 vjet e 4 muaj burg.
Pas përfundimit të periudhës së vuajtjes së dënimit dhe procedurave administrative, Prefektura e Torinos urdhëroi largimin e tij nga territori italian. Policia e Torinos organizoi shoqërimin deri në aeroport dhe më pas kthimin e detyruar në Shqipëri.
Rasti ishte pjesë e dy operacioneve të kryera brenda më pak se 24 orësh nga Questura e Torinos. Krahas shqiptarit, autoritetet italiane dëbuan edhe një shtetas rumun 47-vjeçar, i dënuar për shfrytëzim prostitucioni dhe i konsideruar nga autoritetet si person me rrezikshmëri shoqërore.
Zhvillimi i ri në këtë histori është pikërisht ekzekutimi i dëbimit dhe kthimi i të dënuarit në Shqipëri më 3 shtator, pas përfundimit të çështjes penale në Itali.
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