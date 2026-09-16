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MLB

Sean Manaea dhe bashkëlojtarët e Mets reagojnë ndaj duartrokitjeve për Pete Alonso në kthim

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Skuadra e New York Mets nuk u ndje mirë kur tifozët e Citi Field brohoritën pas homerunit të Pete Alonso në inningun e nëntë, i cili barazoi rezultatin; ndeshja u mbyll më pas në favor të Baltimore Orioles 7-5 pas 11 inningësh. Goditja e Alonso erdhi kundër Kodai Senga, dhe starteri i Mets, Sean Manaea, tha për gazetarët se reagimi i tifozëve “më duket i çmendur”.

Siç raporton Bleacher Report, Alonso luajti serinë e tij të parë si mysafir në Citi Field dhe atje goditi homerunin e tij të 300-të në karrierë — në të njëjtin stadium ku pati 123 homerune duke luajtur për Mets nga 2019 deri në 2025. Reagimi i tij tregonte se ai e shijoi momentin, ndërsa shortstopi Francisco Lindor shprehu zhgënjim që tifozët nuk treguan më shumë vlerësim për rookie-pitcherin Jonah Tong, i cili u fishkëllua pasi i dha walk Alonso në inningun e tretë: “Mendoj që për herën tjetër, duhet t’i japin pak më shumë dashuri edhe pitcher-it,” tha Lindor.

Trajneri në detyrë Andy Green u shpreh se skuadra nuk duhet të lejojë faktorët e jashtëm të ndikojnë në mënyrën e lojës. Ai vuri në dukje se njerëzit janë të lirë të veprojnë si të duan në stadium, por detyra e ekipit është të mos lejojë që këto sjellje të ndryshojnë qasjen e tyre në fushë, edhe pse në raste të caktuara kjo mund të jetë e vështirë për lojtarët.

Sipas Bleacher Report, kombinimi i dy ndeshjeve të para ndaj Orioles la një prani prej 63,097 shikuesish në Citi Field — shifra më e lartë për një seri dy ndeshjesh në shtëpi për Mets që nga 18–19 gushti kundër San Diego Padres. Me sezonin që po përfundon, skuadra po përballet me perspektivën e vendit të fundit në NL East për herë të parë që nga viti 2003.

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