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Moda

Një Jennifer Lopez rikthen stilin biznesor me nuanca flirtuese në Milano

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Jennifer Lopez mbërriti në Milano për Javën e Modës, duke u shfaqur të hënën më 21 shtator. Pas verës që kaloi në udhëtime mes Venecias dhe Romës së bashku me binjakët e saj adoleshentë, të cilët më pas u nisën për universitet, këngëtarja është rikthyer në Itali për një vizitë solo dhe një rifreskim garderobe.

Siç raporton Harper’s Bazaar, ajo zgjodhi një veshje biznesore me nuanca flirtuese: këmishë të bardhë klasike të lënë të hapur, që përqendron trendin e ‘exposed bra’, e futur në pantallona të zeza me bel të lartë që i preknin dyshemenë. Lopez kompletoi kombinimin me këpucë me platformë, një çantë Dolce & Gabbana Sicily dhe bizhuteri të arta — përfshirë orën Cartier Panthère të zbukuruar me diamante, një byzylyk përputhës dhe unaza të trasha. Make-up-i dhe frizeria ishin të thjeshta: qerpikë të gjata, buzë me shkëlqim, highlighter në mollëza dhe flokë të drejtë e me shkëlqim.

Pas sezonit veror, ylli po merr pjesë në shfaqje dhe evente të programit të javës së modës, duke u përqendruar te mjeshtëria dhe dizajni vendor. Veshja tregon një kalim nga fustanet e lehta të verës drejt elementeve më të strukturuara dhe të përshtatshme për stinën e vjeshtës.

Harper’s Bazaar shton se praninë e saj në Milano e shoqëron një angazhim i plotë me programin e shfaqjeve dhe ngjarjeve të javës së modës, duke reflektuar një fazë të re profesionale dhe stilistike në karrierën e saj.

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