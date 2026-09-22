Princi Harry zbulon gjërat më britanike që pëlqejnë Archie dhe Lilibet në Angli
Gjatë paraqitjes së tij në WellChild Awards, Princi Harry tha se familja e tij po shijon disa nga gjërat më tipike britanike që pas rikthimit në Angli muajin e kaluar, duke përmendur kryesisht shumë shëtitje dhe ndryshime të përditshme në rutinën e tyre.
Siç raporton Harper’s Bazaar, Harry shpjegoi se, ndonëse fasule me bukë nuk u pëlqeu shumë fëmijëve, Marmite ka qenë një sukses: Archie, 7 vjeç, dhe Princesha Lilibet, 5 vjeçe, po e hanë Marmite mbi crumpets, gjë që është e rëndësishme për të pasi ky produkt ka qenë gjithmonë pjesë e jetës së tij.
Princi po ashtu rikujtoi angazhimin e gjatë me WellChild, organizatën britanike që mbështet fëmijët me nevoja komplekse shëndetësore, dhe tha se prindërimi i ndryshoi thellë perceptimin dhe motivimin për këtë punë. Të bëhesh prind e bën të kuptosh më qartë se sa me fat je kur fëmijët janë të shëndetshëm.
Në një episod të vogël familjar, ai përmendi se këtë mëngjes fëmijët kishin pak mërzi të ditës së hënë, prandaj ai u tha çfarë do të bënte atë natë, gjë që i bëri kuriozë dhe i shtyu të bënin pyetje. Harry nënvizoi se, me angazhimin e tij dhe të nënës së fëmijëve, është e rëndësishme t95 u mësojnë atyre vetëdijen dhe ndjeshmërinë ndaj të tjerëve.
Sipas Harper’s Bazaar, këto detaje tregojnë se familja po përshtatet ngadalë me jetën në Angli dhe se momentet e thjeshta familjare, si shëtitjet dhe Marmite mbi crumpets, kanë marrë një vend të veçantë në rutinën e tyre.
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