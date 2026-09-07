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07 Sep 2026
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MLB

Trajneri i Dodgers përditëson afatin e rikthimit të Shohei Ohtani pas shqetësimeve për lëndim

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Shohei Ohtani do të mungojë për të katërtën ndeshje radhazi për shkak të shqetësimeve në gju të majtë dhe bicepsin e djathtë, por Los Angeles Dodgers mbajnë shpresë se ai mund të kthehet shpejt në fushë. Trajneri Dave Roberts tha se, nëse nuk ndryshon asgjë nga situata aktuale, pret që Ohtani të luajë të hënën kundër Cincinnati Reds.

Siç raporton Bleacher Report, Roberts vuri në dukje se si lojtar i dyanshëm Ohtani do të duhej të qëndronte në listën e të lënduarve për të paktën 15 ditë nëse ekipi vendos ta vendosë atje, dhe se kjo mund të jetë një pengesë për marrjen e një vendimi të tillë. Ai po ashtu tha se skuadra mund ta datojë prapa periudhën në listë deri në tri ditë nëse vendos ta bëjë këtë dhe raportoi një përmirësim të gjendjes së lojtarit, pasi Ohtani mori disa shqepje në kafazet e goditjes pas një periudhe pushimi dhe nuk raportoi dhimbje. Roberts gjithashtu përmendi se është e pakët gjasa që Ohtani të hedhë përsëri si pitcher gjatë këtij sezoni.

Ohtani nuk ka hedhur që nga 3 korriku, ndërsa në muajt e fundit ka pasur vështirësi në goditje, duke regjistruar 0.137 mesatare me një homer në 13 ndeshjet e fundit. Megjithatë, Dodgers e konsiderojnë atë element kyç të sulmit dhe të mbrojtjes së skuadrës për rrugën drejt play-off-it; vitin e kaluar ai goditi tetë homerë në 17 ndeshje të postseasonit dhe u shpall MVP i Serisë për Çmimin e Kampionatit të Ligës Kombëtare.

Sipas Bleacher Report, vendimi për ta dërguar ose jo Ohtani në listën e të lënduarve mbetet i hapur ndërsa Dodgers vazhdojnë të menaxhojnë shëndetin e tij, me një epërsi prej 10.5 ndeshjesh në NL West dhe synimin për t’u shndërruar në konkurrent i fortë për fazat e eliminimit direkt.

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