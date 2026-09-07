Një trajner amerikan, Jason McCrimmon, nis program kolegjial të ri të hokejit në Pragë
Jason McCrimmon do të debutojë në tetor si trajner dhe drejtor i operacioneve të hokejit për Prague Guardians, një nga gjashtë skuadrat themeluese të European Union College Hockey League. Liga e re ofron lojtarëve mundësinë të vazhdojnë karrierën sportive ndërsa ndjekin studime bachelor ose master në universitetet partnere në qytetet pritëse.
Siç raporton nhl, McCrimmon, 43 vjeç dhe i lindur në Detroit, është themelues i programit Detroit Ice Dreams (2014) dhe fitues i çmimit Willie O’Ree Community Hero për sezonin 2022-23 në Shtetet e Bashkuara. European Union College Hockey League, që debuton më 2 tetor, përfshin skuadrat Prague Guardians, Prague Spartans, Bratislava Capitals, Brno Lions, Ostrava Steel Hawks dhe Lodz Legion; secila ka lidhje me institucione të akredituara arsimore ku lojtarët mund të fitojnë diploma të niveleve të ndryshme. McCrimmon shpjegon se iniciativa lindi edhe si pasojë e ndryshimit të rregullave të NCAA më 7 nëntor 2024, që lejoi disa lojtarë nga Canadian Hockey League të bashkëngjiten ekipeve të NCAA, duke ndryshuar rrugët tradicionale drejt kolegjeve.
Gjatë verës ai i ka dedikuar kohën rekrutimit, provave dhe vlerësimit të terrenit në Pragë, duke shfrytëzuar rrjetin e krijuar në komunitetin e hokejit të Detroitit. McCrimmon ka drejtuar më parë Motor City në United States Premier Hockey League dhe ka qenë menaxher i skuadrës Under-18 AAA në Tier 1 Hockey Federation, ndërkohë që shërben si ambasador për programin Learn, Play, Score të Detroit Red Wings, një iniciativë që synon uljen e barrierave për qasje drejt sportit, përfshirë edhe futjen e hockey-t rrugor në mësimin e edukimit fizik për shkollat fillore dhe të mesme.
McCrimmon do të ndërrrojë vendndodhjen mes Evropës dhe Detroitit gjatë sezonit: ai planifikon të qëndrojë në Pragë për pjesën më të madhe të vjeshtës dhe dimrit, të kthehet për pushimet e Një Bekimit e më pas të rikthehet për fazën përfundimtare të kampionatit. Ice Dreams do të drejtohet nga zëvendës-presidentja Cynthia Wardlaw, ndërsa si drejtor i zhvillimit të lojtarëve u emërua Jalen Smereck, i cili gjatë karrierës profesionale regjistroi 272 pikë në 319 ndeshje në ECHL dhe 16 pikë në 77 ndeshje në AHL, dhe ishte pjesë e skuadrës 3Ice Philadelphia që fitoi Patrick Cup; Sipas nhl, këto ndryshime synojnë të ruajnë vazhdimësinë e programit ndërsa McCrimmon ndan kohën mes Evropës dhe Detroitit.
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