Një nisje historike e hidhur për Gerrit Cole: tre homerë radhazi në startin ndaj Padres
Një nisje e vështirë për Gerrit Cole më 6 shtator 2026: në përballjen mes New York Yankees dhe San Diego Padres, skuadra kundërshtare shënoi tre homerë radhazi që hapën ndeshjen, një zhvillim i papritur për një prej startuesve më të njohur të MLB.
Siç raporton Bleacher Report, Cole u bë i vetmi pitcher që ka lejuar tre homerë radhazi në hapje të ndeshjes më shumë se një herë gjatë karrierës së tij. Megjithëse ka pasur një karrierë të shquar, përfshirë edhe Çmimin Cy Young, ky episod mbetet një njollë në bilancin e tij profesional.
Kjo ngjarje pritet të analizohet gjatë si pjesë e diskurseve për formën e Cole-it dhe ndikimin në strategjinë e Yankees për pjesën e mbetur të sezonit. Sipas Bleacher Report.
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