☀️
Tiranë 20°C · Kthjellët 07 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0%
ARI 4,477 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
₿ CRYPTO
BTC $79,895 ▼ -0.03% ETH $2,503 ▲ +0.35% XRP $1.4079 ▼ -0.64% SOL $105.4100 ▲ +1.79%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0 % ARI 4,477 ▲0 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8591 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1611 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3447 EUR/TRY 56.2809 EUR/JPY 181.39 EUR/CAD 1.6063
07 Sep 2026
Breaking
Një nisje historike e hidhur për Gerrit Cole: tre homerë radhazi në startin ndaj Padres Aaron Boone shmang datën e rikthimit për Aaron Judge; Trent Grisham mund të humbasë pjesën më të madhe të sezonit Sunday Night’s Main Event në Peacock: përmbledhje e ndeshjeve, reagimeve dhe momenteve kryesore MLB: Arbitri e teproi kur i kërkoi Hancel Rincón të rregullonte kapelën dhe përjashtoi menaxherin e Cardinals Si do ta përdorin Jaguars Travis Hunter në vitin e dytë dhe renditja e pesë cornerëve më të mirë në NFL
Menu
MLB

Një nisje historike e hidhur për Gerrit Cole: tre homerë radhazi në startin ndaj Padres

· 1 min lexim

Një nisje e vështirë për Gerrit Cole më 6 shtator 2026: në përballjen mes New York Yankees dhe San Diego Padres, skuadra kundërshtare shënoi tre homerë radhazi që hapën ndeshjen, një zhvillim i papritur për një prej startuesve më të njohur të MLB.

Siç raporton Bleacher Report, Cole u bë i vetmi pitcher që ka lejuar tre homerë radhazi në hapje të ndeshjes më shumë se një herë gjatë karrierës së tij. Megjithëse ka pasur një karrierë të shquar, përfshirë edhe Çmimin Cy Young, ky episod mbetet një njollë në bilancin e tij profesional.

Kjo ngjarje pritet të analizohet gjatë si pjesë e diskurseve për formën e Cole-it dhe ndikimin në strategjinë e Yankees për pjesën e mbetur të sezonit. Sipas Bleacher Report.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu