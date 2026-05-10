Një manjat i arratisur dhe miliona në kriptovaluta! Skandali polak ndez grindjen Tusk-Nawrocki
Problemet e një firme kriptomonedhash që sponsorizoi një nga tubimet kryesore konservatore të Amerikës po shndërrohen në një betejë të madhe politike në Poloni.
Bursa, Zondacrypto, është nën hetim nga prokurorët polakë për atë që ata thonë se është të paktën 350 milionë zloty (82.5 milionë euro) në humbje të mundshme të shkaktuara nga klientët mashtrues; ndërsa shefi i bursës, Przemysław Kral, është tani në Izrael . Ai thotë se është i pafajshëm dhe se Zondacrypto është ende në gjendje paguese.
Përpjekja më e gjerë për të rregulluar kriptovalutat — dhe konkretisht fiaskoja e Zondacrypto — aktualisht po vë përballë kryeministrin pro-BE-së, Donald Tusk, kundër presidentit nacionalist Karol Nawrocki dhe mbështetësve të tij në partinë opozitare Ligj dhe Drejtësi (PiS). Beteja është pjesë e një beteje më të gjerë politike përpara zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm, ku Koalicioni Qytetar liberal i qendrës së djathtë i Tusk është në krye , por prapëseprapë mund të humbasë pushtetin ndaj një koalicioni partish të krahut të djathtë.
Po ngatërron gjithashtu edhe çështjen amerikane që Zondacrypto sponsorizoi edicionin polak të vitit të kaluar të Konferencës së Veprimit Politik Konservator, e njohur si CPAC, ku ish-sekretarja e sigurisë së atdheut e Presidentit Donald Trump, Kristi Noem, mbështeti Nawrocki-n përpara zgjedhjeve presidenciale polake.
Qeveria e Tusk ka shfrytëzuar skandalin për të nxitur rregullat e kriptomonedhave të mbështetura nga BE, të cilat kanë ngecur prej kohësh, ndërsa opozita po lufton kundër asaj që e sheh si një goditje të politizuar.
Kryeministri — i cili është në një betejë të gjatë politike me Nawrocki-n — e ka lidhur bursën me veton e presidentit dy herë ndaj legjislacionit që zbaton rregulloren e BE-së për Tregjet e Kripto-Aseteve (MiCA) , e cila përcakton standardet e industrisë dhe mbrojtjet e investitorëve për asetet kripto dhe kompanitë që i shërbejnë ato.
Nawrocki u përgjigj muajin e kaluar duke i thënë Kanał Zero , një shërbimi të njohur lajmesh online, se qeveria Tusk rrezikonte të paralizonte tregun e kriptomonedhave nga tejkalimi i rregulloreve.
“Qeveria po dështon në mbrojtjen e interesave të qytetarëve polakë. Si rezultat, ajo dëshiron të dëbojë të gjithë tregun e kriptomonedhave nga Polonia me një qasje të drejtpërdrejtë, duke përfshirë edhe ata që veprojnë me ndershmëri dhe nuk i mashtrojnë njerëzit. Kjo nuk zgjidh asnjë problem”, tha Nawrocki.
Zbigniew Bogucki, kreu i zyrës së Nawrocki-t, tha se presidenti nuk ishte kundër rregullimit të kriptomonedhave, por kishte probleme me atë që ai e quajti “model rregullator me të meta” të propozuar nga qeveria.
Një betejë që po zgjerohetPor Tusk po e përdor hetimin mbi bursën e kriptomonedhave si një armë politike kundër kundërshtarëve të tij, duke pretenduar — pa ofruar prova publike — se Zondacrypto u ndërtua me “para ruse”, një akuzë shpërthyese në Poloni. Ai tha se lidhjet e Zondacrypto me të djathtën politike po dëmtojnë përpjekjet për të rregulluar më mirë kriptomonedhat, megjithëse bursa tani është e regjistruar në Estoni, e cila tashmë ka përfshirë rregulloren MiCA të BE-së.
“Tregu i kriptomonedhave dhe, në përgjithësi, tregu i kriptopasurive, duhet t’i nënshtrohet rregullimit. Përndryshe, do të jetë i hapur për mashtrues dhe mashtrues, dhe do të ketë kaos të plotë”, tha Ministri i Financave Andrzej Domański për POLITICO.
Në një koment në rrjetet sociale , Kral denoncoi ato që i quajti “sulme të motivuara politikisht ndaj bursës sonë”. Ai gjithashtu këmbënguli se kompania e tij ishte solvente dhe hodhi poshtë akuzat se i ishin shterur asetet.
“Përpjekjet për të më përfshirë mua dhe Zondacrypton në grindjet aktuale politike janë po aq absurde sa edhe të dëmshme për tregun polak të inovacionit”, tha ai.
Zondacrypto ka qenë i lidhur ngushtë me aktivitetet politike konservatore.
“Ajo që dimë është se Zondacrypto financoi aktivitete të ndryshme në anën e djathtë të skenës politike, përfshirë eventin CPAC në Poloni”, tha Domański.
Instituti Sovran i Polonisë, një fondacion i lidhur me ish-Ministrin e Drejtësisë Zbigniew Ziobro, pranoi në prill se kishte marrë 450,000 zloty nga Kral. Megjithatë, ai këmbënguli se nuk i kishte kërkuar Kral donacionin.
Zondacrypto është gjithashtu një sponsor i madh i Komitetit Olimpik Polak.
Zyra e Prokurorit Rajonal në Katowice tha në një deklaratë më 17 prill se kishte nisur një hetim ndaj Zondacrypto “në bazë të ankesave të paraqitura nga palët e dëmtuara dhe raporteve të medias që tregonin probleme me tërheqjet e fondeve të mbajtura në platformën Zondacrypto”.
Zondacrypto është një nga bursat më të mëdha të kriptovalutave në Evropën Qendrore dhe u lejoi investitorëve të tregtonin me më shumë se 150 kriptovaluta. Prokurorët thanë se klientët e bursës ishin mashtruar në lidhje me aftësinë e tyre për të blerë dhe ruajtur në mënyrë të sigurt si paratë tradicionale ashtu edhe kriptovalutat në bursë, duke i çuar ata në marrjen e vendimeve financiare që rezultuan në humbje.
Këndi rusTuskpretendon se është më shumë sesa një problem rregullator. Ai i paraqiti argumentet e tij në një seancë parlamentare me dyer të mbyllura dhe më pas tha publikisht : “Suksesi financiar i kompanisë rrjedh jo vetëm nga paratë ruse të lidhura me të ashtuquajturën Bratva – një nga grupet mafioze më të fuqishme të Rusisë – por edhe nga agjencitë e inteligjencës ruse.”
Zondacrypto nuk iu përgjigj një kërkese për koment.
Ndërsa prokurorët përpiqen të ndërtojnë argumentet e tyre kundër bursës, investitorët po u drejtohen avokatëve për ndihmë.
“Disa dhjetëra njerëz kanë kontaktuar firmën time deri më tani dhe të rinj po vijnë çdo ditë. Humbjet individuale variojnë nga disa mijëra zloty deri në shuma me shtatë shifra”, tha për POLITICO Robert Nogacki, partner menaxhues dhe themelues i Skarbiec, një firmë avokatësh që po trajton ankesat nga klientët e Zondacrypto.
Problemet në rritje të Zondacrypto po i shtyjnë politikanët e krahut të djathtë të shkëputen nga firma.
Jarosław Kaczyński, kreu i PiS, tha javën e kaluar se akuzat e Tusk janë “një përpjekje për t’ia hedhur fajin për skandalin e kriptomonedhave Ligjit dhe Drejtësisë. Partia jonë nuk ka absolutisht asnjë lidhje me këtë”.
Ai shtoi: “Unë jam një mbështetës i vendosur i një ndalimi të plotë të kriptovalutave. Dhe, sigurisht, do ta mbështes një ligj të tillë.”
Kaczyński gjithashtu hodhi poshtë pretendimet se grupet e lidhura me PiS kishin marrë para nga Zondacrypto.
Udhëheqësit e partisë së ekstremit të djathtë Konfederatë, e cila është fuqimisht pro-kriptovalutave, po përpiqen të distancohen nga Zondacrypto, ndërsa sulmojnë edhe Tuskun.
Krszysztof Bosak, një nga udhëheqësit e partisë, i bëri thirrje Tusk të bënte publike akuzat që bëri kundër Zondacrypto gjatë seancës së mbyllur të parlamentit. Ai gjithashtu vuri në pikëpyetje nevojën për rregullimin e kriptomonedhave.
«Unë ende besoj se qeveria nuk duhet të rregullojë tregun e kriptomonedhave», tha ai javën e kaluar . «Ajo nuk ka mjetet për ta bërë këtë dhe kjo shkon kundër vetë natyrës së tregut të kriptomonedhave».
