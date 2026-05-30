Operacion i madh policor në Itali, mbi 1 mijë e 335 të arrestuar për drogë dhe armë
Një operacion i gjerë policor i zhvilluar në të gjithë Italinë ka rezultuar në një goditje të fortë ndaj trafikut të drogës dhe armëmbajtjes pa leje, me mijëra persona të përfshirë dhe sasi të mëdha lëndësh narkotike e armësh të sekuestruara.
Sipas autoriteteve italiane, operacioni i koordinuar nga strukturat qendrore të policisë është zhvilluar në disa ditë dhe ka pasur si objektiv rritjen e kontrollit në zonat më të ndjeshme urbane, përfshirë lagjet problematike dhe zonat pranë lokaleve të natës, ku aktiviteti kriminal është më i shpeshtë.
Në total, janë kryer 1 mijë e 335 arrestime dhe 2 mijë e 358 procedime, ndërsa janë sekuestruar qindra kilogramë drogë dhe dhjetëra armë zjarri.
Gjatë kontrolleve, policia ka identifikuar rreth 297 mijë persona, përfshirë edhe mijëra të mitur, duke e bërë këtë një nga operacionet më të gjera të viteve të fundit në territorin italian.
Sipas të dhënave zyrtare, janë sekuestruar rreth 430 deri në 450 kilogramë lëndë narkotike, përfshirë kokainë, kanabis dhe heroinë, si dhe 111 armë zjarri, mes tyre armë automatike, armë lufte dhe municione të ndryshme.
Autoritetet kanë bërë të ditur se në fokus të veçantë ka qenë edhe posedimi i armëve të ftohta, ku janë gjetur qindra mjete të ndaluara si thika, shkopinj, elektroshokë dhe objekte të tjera të rrezikshme, sidomos te të rinjtë.
Operacioni ka përfshirë edhe zonën e Barit, ku janë kryer dhjetëra arrestime dhe janë sekuestruar sasi të tjera droge dhe armësh, në kuadër të kontrolleve të intensifikuara pas rasteve të fundit të kriminalitetit të armatosur.
Autoritetet italiane e kanë cilësuar këtë ndërhyrje si një aksion të gjerë parandalues dhe goditës ndaj rrjeteve kriminale që veprojnë në nivel kombëtar.
