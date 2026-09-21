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NFL

Një Michael Penix Jr. titullar te Falcons në ndeshjen e Javës 3 ndaj Packers

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Një Michael Penix Jr. do të jetë titullar te Atlanta Falcons në ndeshjen e Javës 3 kundër Green Bay Packers që do të luhet të enjten në mbrëmje, njoftoi ekipi.

Siç raporton nfl, kjo do të jetë paraqitja e parë e Penix si titullar që nga dëmtimi i rëndë në gju që i përfundoi sezonin në nëntor të kaluar. Cooper Rush nisi dy ndeshjet e para të sezonit 2026 për Atlanta, të dyja me humbje, ndërsa Penix dhe Tua Tagovailoa munguan për shkak të problemeve fizike; Tagovailoa po trajtohet për një dëmtim obliqi.

Vendimi për të rikthyer Penix tregon synimin e skuadrës për t’i dhënë stabilitet sulmit në një përballje të vështirë. Trajnerët dhe stafi mjekësor kanë vlerësuar gatishmërinë e tij për të nisur ndeshjen pas periudhës së rikuperimit.

Sipas nfl, klubi zyrtarizoi ndryshimin në pozitën e kuarterit titullar për këtë përballje, dhe pritjet janë që Penix të luajë rol kyç në ofensivën e Falcons pas rikthimit.

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