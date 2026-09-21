Një reflektim i sinqertë i Caitlin Clark pas humbjes së Fever ndaj Mystics
Caitlin Clark pranoi se Indiana Fever u tregua e pasaktë në zbatim gjatë humbjes 93-77 ndaj Washington Mystics, duke vlerësuar se performanca e përgjithshme dhe mbrojtja e ekipit nuk përmbushën pritshmëritë. Ajo theksoi se skuadra nuk arriti të funksionojë siç ishte planifikuar dhe se rezultatet pasqyruan një përpjekje të dobët në disa zona kyçe.
Siç raporton Bleacher Report, vetëm një ndeshje i ndan Fever, të renditura e pesta, nga Mystics, të renditura e shtata; ekipet mund të përballen në playoff, dhe Clark pranoi se fitorja e së dielës nuk e kishte ngrehur domosdoshmërisht besimin e tyre. Ajo nënvizoi gjithashtu se në basketboll ndonjëherë rezultatet ndryshojnë shpejt, duke përmendur se skuadra gjuajti shumë keq atë mbrëmje dhe se situata nuk është kurrë aq e keqe apo aq e mirë sa duket në pamje të parë.
Mystics morën avantazhin që në çerekun e parë, 34-19, dhe ruajtën distancën gjatë pjesës tjetër të ndeshjes. Kiki Iriafen përfundoi me 21 pikë dhe 14 kërcime, ndërsa Shakira Austin shtoi 20 pikë dhe 10 kërcime; Sonia Citron i mungoi vetëm një asist për të arritur një double-double. Te Indiana, Clark dhe Kelsey Mitchell kishin së bashku 47 pikë, por ekipin e dëshpëroi efikasiteti nga shtatë metra—vetëm 6 nga 20 për trepikëshat—dhe Clark regjistroi po aq topa të humbur sa asiste (5).
Indiana do të mbyll stinorin e rregullt me dy ndeshje ndaj Minnesota Lynx, skuadrës së renditur e para që sapo prishi një seri humbjesh prej tre ndeshjesh. Renditja mbetet e ngushtë—vetëm dy ndeshje ndajnë Atlanta Dream në vendin e katërt nga Dallas Wings në të tetin—prandaj një ose dy fitore ndaj Lynx mund të ndihmonin Fever të hynin në playoff me më shumë impuls, një aspekt që sipas vëzhgimit të Bleacher Report mbetet vendimtar për perspektivën e tyre për fazën eliminatore.
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