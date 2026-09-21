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NBA

Një vizitë e Chris Paul II në South Carolina rrit interesin për rekrutimin e tij

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Chris Paul II, djali i yllit të basketbollit Chris Paul, zhvilloi së fundmi një vizitë në Universitetin e South Carolina përpara sezonit të tij të tretë në shkollën e mesme. Vizita vjen ndërsa emri i tij po tërheq vëmendje në rrugëtimin e rekrutimit kombëtar.

Sipas Bleacher Report, në renditjen composite të 247Sports Paul është një talent katër yjesh, i renditur i 101-ti në rang të përgjithshëm dhe i 14-ti ndër organizatorët e lojës (point guards) për klasën e rekrutimit 2028. Ai ka marrë oferta bursa nga disa universitete, përfshirë Wake Forest, Coastal Carolina, UT Arlington, Northern Arizona dhe Cal State Northridge; ndër ta Wake Forest dallon pasi babai i tij ka lidhje të forta me atë program.

Paul II shihet si një organizator me vizion: kontrollon ritmin e lojës, sulmon shpejt drejt koshit dhe vendos bashkëlojtarët në pozicione të favorshme për të shënuar. Aftësitë e tij si pasues dhe krijues të shkaktojnë rritje interesi mes skuadrave, dhe besohet se ai do të tërheqë më shumë vëmendje në ditët e ardhshme të rekrutimit.

South Carolina kërkon të rikthehet në nivelet e para pas dy sezoneve të dobëta; skuadra kishte bilancin 26-8 dhe pjesëmarrje në turneun NCAA në sezonin 2023-24 nën drejtimin e trajnerit Lamont Paris, por më pas pësoi 12-20 në 2024-25 dhe 13-19 në 2025-26. Suksesi në rekrutim do të jetë kyç për rindërtimin afatgjatë, dhe shtimi i një talenti si Paul II do t’i jepte përforcim klasës së tyre të 2028; Sipas Bleacher Report.

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