Cale Makar vendos standard të ri për mbrojtësit e NHL me kontratë 8-vjeçare prej 163.2 milionë dollarësh
Cale Makar nënshkroi një kontratë tetëvjeçare me Colorado Avalanche me vlerë totale 163.2 milionë dollarë, me një vlerë mesatare vjetore prej 20.4 milionë dollarësh. Është hera e parë në historinë e NHL që një kontratë tejkalon 20 milionë dollarë në AAV. Marrëveshja do të nisë në sezonin 2027-28, ndërsa Makar vjen si lider i skorerëve ndër mbrojtësit që nga sezoni 2019-20 (507 pikë), fitues dy herë i çmimit Norris (2022, 2025) dhe MVP i finaleve të Stanley Cup dhe fitues i Conn Smythe në 2022.
Siç raporton nhl, kontrata e Makar pritet të ketë efekte të mëdha në tregun e mbrojtësve: emra si Quinn Hughes, Zach Werenski dhe Matthew Schaefer mund të përfitojnë pasi kapica e pagave pritet të rritet në muajt dhe vitet e ardhshme, me parashikime që flasin për mbi 120 milionë dollarë brenda dy sezonesh dhe ndoshta më shumë se 130 milionë dollarë brenda tre sezonesh. Marrëveshja gjithashtu e kalon AAV-në e Bowen Byram, i cili do të ketë 12.5 milionë dollarë mesatar vjetor në kontratën e tij me Chicago që nis sezonin e ardhshëm.
Hughes është në sezonin përfundimtar të kontratës së tij gjashtëvjeçare me një AAV prej 7.85 milionë dollarësh dhe është i lirë të negociojë që nga 1 korriku; me kërkesa më të larta në tabelë pas kontratës së Makar, pritshmëritë në bisedimet e tij me Minnesota Wild do të ndryshojnë. Werenski (në kontratë gjashtëvjeçare me 57.5 milionë dollarë total, AAV 9.583 milionë) dhe Schaefer (në pjesën përfundimtare të kontratës së hyrjes) do të jenë në fokus në vitet në vijim, kur marrëveshjet e reja do të nisin në sezonin 2028-29. Shembuj të tjerë të rinj që kanë siguruar pagime të larta në kontratat e tyre të para të mëdha përfshijnë Macklin Celebrini, Leo Carlsson dhe Connor Bedard, të cilët morën AAV mes 15 dhe 18.5 milionë dollarësh në marrëveshjet e tyre të dyta.
Sipas nhl, vendosja e këtij pragut për AAV do të ndikojë në strukturën e kontratave të mbrojtësve të rinj dhe atyre në mes të karrierës, duke u bërë pikë reference për negociatat e ardhshme dhe për rritjen e vlerave si Hutson, Harley, LaCombe, Dahlin, Sanderson dhe Seider, të cilët kanë marrëveshje afatgjata ose do të jenë të përfshirë në treg në vitet që vijnë. Marrëveshja e Makar shënon një standard të ri financiar për pozicionin dhe pritet të formësojë negociatat e ardhshme në ligë.
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