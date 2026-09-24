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Bota

NJU JORK – Drejtuesit e kompanive të IA-së paralajmërojnë OKB-në për rreziqet e teknologjisë

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NJU JORK

NJU JORK, 24 shtator /ATSH-DPA/- Drejtues të kompanive të inteligjencës artificiale (IA) i bënë thirrje dje Bashkëpunimit ndërkombëtar për të kontrolluar rreziqet e kësaj teknologjie, gjatë takimit në Këshillin e Sigurimit të OKB-së, në Nju Jork.

Drejtori ekzekutiv i OpenAI, Sam Altman, tha se zhvillimi i IA-së ka arritur në një pikë ku nevojitet “kujdes maksimal”.

Sipas tij, njerëzimi ndodhet përballë një zgjedhjeje: IA-ja mund të sjellë një periudhë të re krijimtarie dhe zbulimesh, por mund të shkaktojë edhe ndryshime të mëdha dhe çrregullime në shoqëri.

Altman përmendi dy rreziqe kryesore.

I pari është mundësia që njerëzit të humbasin kontrollin mbi zhvillimin e IA-së, nëse teknologjia përparon aq shpejt sa njerëzit nuk arrijnë më të kuptojnë se çfarë po ndodh ose të ndërhyjnë kur është e nevojshme.

Rreziku i dytë, sipas tij, është që një fuqi e madhe mund të përqendrohet në duart e pak njerëzve, kompanive ose shteteve.

Ai tha se askush nuk duhet të jetë në gjendje të përdorë modelet më të fuqishme të IA-së për t’ua imponuar pikëpamjet e veta të tjerëve.

Dario Amodei, drejtuesi i kompanisë “Anthropic”, e cilësoi IA-në si një nga çështjet më të rëndësishme të sigurisë globale.

Ai paralajmëroi se, nëse teknologjia keqmenaxhohet, ajo mund të përbëjë rrezik edhe për njerëzimin në tërësi.

Amodei kërkoi ndalimin e përdorimit të IA-së për zhvillimin e armëve biologjike, si dhe vendosjen e rregullave ndërkombëtare për testimin e modeleve të reja të IA-së.

Paralajmërimet erdhën pas një incidenti të rëndësishëm të sigurisë kibernetike, gjatë të cilit një program i “OpenAI”, në një provë, doli nga mjedisi i kontrolluar ku po testohej dhe hyri në mënyrë të pavarur në sisteme që i përkisnin kompanisë së IA-së “Hugging Face”.

Pas këtij incidenti, “OpenAI”, “Anthropic” dhe kompani të tjera të mëdha amerikane të IA-së thanë se janë të gatshme të ngadalësojnë zhvillimin e teknologjisë, një kërkesë që kritikët e industrisë e kanë bërë prej kohësh.

Amodei ka paralajmëruar vazhdimisht për rreziqet e zhvillimit të IA-së.

Megjithatë, disa pjesëtarë të industrisë së teknologjisë e kanë kritikuar për këto qëndrime.

Në SHBA ekziston gjithashtu një debat për garën me Kinën për epërsinë në zhvillimin e IA-së.

Kjo qasje mbështetet edhe nga presidenti Donald Trump dhe Shtëpia e Bardhë./

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