Notat e quarterback-ëve pas Javës së 2-të të NFL 2026
Në Javën e 2-të të NFL, sulmet ishin më pak shpërthyese se në fundjavën hapëse: mbrojtjet u rregulluan, prekjet ishin më të sakta dhe shumë skuadra vështirësuan jetën për quarterbackët. Pas 15 skuadrash që shënuan 26+ pikë në debutimin e sezonit, numri ra nën dhjetë këtë të dielë, megjithatë u panë edhe lojëra të shkëlqyera që vendosën ndeshjet në fund, si ato të Jalen Hurts, Tyler Shough, Bo Nix dhe Jordan Love; Brock Purdy afrohet shumë një paraqitjeje perfekte.
Sipas Bleacher Report, çdo javë vlerësohen performancat e quarterback-ëve për të dhënë kontekst të lojës së tyre dhe ndikimin te ekipet.
Arizona u rikthye te versioni më i dobët i pritshëm: Jacoby Brissett luajti pjesën më të madhe të ndeshjes dhe përfundoi 17/28 për 95 jardë, një pasim për touchdown dhe një interception. Sulmi i Cardinals prodhoi vetëm 151 jardë dhe pati probleme në lidhjen me Marvin Harrison Jr., duke pasqyruar vështirësitë për të krijuar ritëm.
Te Atlanta, situata në pozicionin e quarterback-it mbeti e paqëndrueshme: Cooper Rush u zëvendësua pas paraqitjes së dobët (10/17, 86 jardë, dy interceptions dhe një fumble të humbur), ndërsa zëvendësuesi Jack Strand nuk arriti të ndryshonte ritmin (8/15, 59 jardë dhe një fumble të humbur).
Baltiomore kandidonte për sulm të fuqishëm pas Javës 1, por kundër New Orleans Ravens u dukën më pak dinamikë. Lamar Jackson mbylli me 21/31 për 235 jardë, një touchdown dhe një interception që i kushtoi ndeshjen në çerekun e fundit; komunikimi me Rashod Bateman u diskutua pas ndeshjes.
Josh Allen dha një paraqitje të fuqishme për Buffalo: 20/31 për 248 jardë dhe tre touchdown-e për pasim, plus 14 vrapime për 69 jardë dhe dy touchdown-e si vrapues, duke kontribuar në fitore të rëndësishme për Bills.
Carolina vazhdoi me ritëm të lartë nga dora e Bryce Young, i cili përfundoi me 23/36 për 287 jardë dhe tre touchdown-e, ndërsa Dallas shënoi një përmirësim të dukshëm me Dak Prescott (26/31, 279 jardë dhe katër touchdown-e), ku përsëri u ndërlidh mirë me CeeDee Lamb.
Denver pati një ditë të suksesshme në sulm kundër Jacksonville, me Bo Nix që regjistroi 22/31 për 288 jardë, një touchdown dhe një interception; Jaylen Waddle shpërtheu në rezultat pas rritjes së thellësisë së targetimeve.
Joe Burrow dhe Cincinnati treguan forcën e një skuadre më të balancuar: Burrow (20/31, 207 jardë dhe dy touchdown-e) mbajti sulmin të qëndrueshëm megjithë presionin ndaj tij, ndërsa Cleveland mori një reagim nga Deshaun Watson (24/30, 238 jardë dhe dy touchdown-e) që i dha Browns fitoren në Tampa Bay.
Këto ishin disa nga krye-pikat e Javës së 2-të; për komentet dhe notat e plota për çdo quarterback dhe ndikimin e tyre te ekipet, mund të konsultoheni me botimin e plotë në Bleacher Report.
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