Novi Beogradi siguron TOP 16-shen e Ligës së Kampionëve në vaterpolo — Spandau 04 mposhtet 21:14
Nënkampionët e Serbisë e vulosën kualifikimin në fazën grupore me fitoren bindëse ndaj gjermanëve në Oradea; shorti hidhet më 21 shtator.
Vaterpolistët e Novi Beogradit kanë siguruar kualifikimin në fazën grupore, TOP 16, të Ligës së Kampionëve në vaterpolo. Nënkampionët e Serbisë e vulosën kalimin tutje në turneun kualifikues që po zhvillohet në Oradea të Rumanisë.
Në ndeshjen vendimtare, skuadra serbe triumfoi bindshëm 21:14 ndaj Spandau 04 të Berlinit, me çerekë 6:6, 7:3, 5:3 dhe 3:2. Pas një çereku të parë të barabartë, Novi Beogradi rriti ritmin dhe nuk u la gjermanëve asnjë shans kthimi në pjesën e dytë.
Kjo ishte fitorja e dytë e Novi Beogradit në turne — në raundin e parë, skuadra kishte mposhtur francezët e Strazburit 15:12. Në ndeshjen tjetër të raundit, Oradea e mposhti Spandaun pas penalltive 19:17.
Tani skuadra e pret duelin me vendasit e Oradeas dhe shortin e fazës grupore, i cili hidhet më 21 shtator. Dy ekipet e para të turneut kualifikohen në fazën e TOP 16.
Burimi: Danas
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