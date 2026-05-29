OKB-ja “shton Izraelin në listën e zezë” për dhunën seksuale në konflikte
OKB / GAZË – Kombet e Bashkuara kanë vendosur të shtojnë Izraelin në listën e zezë të vendeve dhe grupeve të dyshuara për kryerjen e dhunës seksuale në zonat e konfliktit. Ky vendim ka shkaktuar një reagim të ashpër nga Tel Avivi zyrtar, i cili ka njoftuar ndërprerjen totale të marrëdhënieve me Sekretarin e Përgjithshëm të OKB-së, Antonio Guterres.
Ambasadori i Izraelit në OKB, Danny Danon, e quajti vendimin “të turpshëm dhe fyes”, duke deklaruar përmes një videoje në rrjetin social X: “Kemi mbaruar punë me këtë Sekretar të Përgjithshëm. Vendimi për të futur Izraelin në listën e zezë dhe për të na akuzuar për përdorimin e dhunës seksuale si armë lufte është skandaloz. Të vendosësh Izraelin në të njëjtën listë me terroristët e Hamasit është e papranueshme.”
Misioni izraelit në OKB njoftoi se nuk do të ketë më asnjë kontakt me zyrën e Guterres për sa kohë ai udhëheq organizatën. Po ashtu, Ministria e Jashtme e Izraelit e cilësoi OKB-në si një “organizatë të politizuar dhe të korruptuar”. Nga ana tjetër, zëdhënësi i OKB-së, Stephane Dujarric, deklaroi shkurtimisht se “dera e Sekretarit të Përgjithshëm mbetet gjithmonë e hapur”.
Një vendim “i vonuar”
Reem Alsalem, Raportuesja Speciale e OKB-së për dhunën ndaj grave dhe vajzave, e përshëndeti vendimin duke thënë se ky hap ishte “shumë i vonuar”. Ajo theksoi se ka prova të pavarura dhe të verifikuara për dhunë seksuale sistematike dhe në shkallë të gjerë të ushtruar nga forcat izraelite ndaj grave, burrave dhe fëmijëve palestinezë.
Raporti i OKB-së bazohet në “informacione të besueshme” mbi abuzimet e kryera nga forcat izraelite të sigurisë ndaj të burgosurve palestinezë, veçanërisht atyre të arrestuar në Rripin e Gazës. Dëshmitë e të mbijetuarve tregojnë për trajtim çnjerëzor, tortura dhe dhunë seksuale nëpër qendrat izraelite të ndalimit.
Për më tepër, raporte të tjera nga organizatat e të drejtave të njeriut tregojnë se dhuna seksuale e ushtruar nga ushtarët dhe kolonët izraelitë në Bregun e Perëndimor po detyron shumë palestinezë të braktisin shtëpitë e tyre. Akuzat përfshijnë gjithashtu raste të abuzimit ndaj aktivistëve të huaj, si ata të flotiljes së ndihmave për Gazën, ku u denoncuan të paktën 15 raste të sulmeve seksuale dhe përdhunimeve gjatë ndalimit.
Marrëdhëniet në pikën më të ulët
Kohët e fundit, Izraeli hodhi poshtë edhe akuzat për përdhunim të detajuara nga gazetari i njohur i New York Times, Nicholas Kristof, duke kërcënuar se do të padisë gazetën.
Marrëdhëniet midis Izraelit dhe OKB-së kanë prekur pikën më të ulët historike që nga shpërthimi i luftës në Gazë më 7 tetor 2023, e cila ka lënë mbi 72,000 palestinezë të vrarë. Izraeli ka kritikuar vazhdimisht zyrtarët e OKB-së për dënimin e operacioneve të tij ushtarake, ndërsa në vitin 2024 e shpalli Sekretarin e Përgjithshëm Antonio Guterres “persona non grata”.
