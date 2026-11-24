OKB paralajmëron: Shkurtimet e fondeve rrezikojnë luftën kundër AIDS-it, mund të ketë rritje të infeksioneve
Organizata e Kombeve të Bashkuara ka ngritur alarmin për një rritje të mundshme të infeksioneve të reja me HIV gjatë vitit 2027, si pasojë e shkurtimeve të financimit ndërkombëtar dhe dobësimit të programeve të parandalimit e trajtimit, siç njofton Shqiptarja.com. Paralajmërimi vjen në një moment kur bota rrezikon të humbasë përparimin e bërë ndër vite në luftën kundër virusit.
Drejtoresha ekzekutive e UNAIDS, Winnie Byanyima, paralajmëroi se eliminimi i AIDS-it si kërcënim për shëndetin publik deri në vitin 2030 duket më pranë se kurrë, por ky objektiv mund të vihet në rrezik nëse financimi dhe shërbimet vazhdojnë të dobësohen. Sipas saj, pa mbështetjen e nevojshme, përparimi i arritur me shumë mund mund të zhbëhet.
Infeksionet e reja me HIV ranë në 1.2 milionë vitin e kaluar, nga kulmi prej 3.5 milionësh në vitin 1994, por tendenca mund të përmbyset, siç njofton Shqiptarja.com. Pasojat kanë nisur të ndihen tashmë me mbyllje klinikash parandalimi, reduktim personeli dhe kufizim shërbimesh, ndërsa në disa pjesë të Amerikës së Jugut rastet e reja kanë nisur të rriten.
Financimi ndërkombëtar për luftën kundër HIV-it ka rënë me pothuajse 20% gjatë vitit të kaluar, një rënie që, sipas UNAIDS, po godet drejtpërdrejt programet e parandalimit dhe trajtimit. Shqetësim përbëjnë edhe kufizimet politike ndaj shërbimeve të shëndetit seksual e riprodhues dhe të drejtave të komunitetit LGBTQ+, të cilat mund ta vështirësojnë më tej qasjen në kujdes shëndetësor.
Vetë UNAIDS ka shkurtuar gjysmën e stafit dhe ka pezulluar operacionet në rreth 30 vende, siç njofton Shqiptarja.com. Një plan për shpërbërjen e plotë të agjencisë u rrëzua nga bordi muajin e kaluar, ndërsa Byanyima pritet të largohet nga drejtimi në dhjetor.
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