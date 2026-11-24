“Pashë djallin dhe dëgjova zërin e tij”, zbulohen ditarët sekretë të Papa Françeskut
Ditarët personalë të Papa Françeskut, të botuar pas vdekjes së tij, kanë zbuluar detaje të panjohura më parë mbi jetën e tij shpirtërore, krizat e brendshme dhe dilemat që shoqëruan drejtimin e Kishës Katolike.
Në shënimet private, Papa Françesku rrëfen për përballjet shpirtërore, vizionet e djallit dhe përjetimet që lidhen me ferrin. Shkrimet zbulojnë një anë më pak të njohur të tij, duke hedhur dritë mbi momentet e vështira që ka kaluar gjatë ushtrimit të detyrës si kreu i Kishës Katolike.
Ditarët pasqyrojnë gjithashtu dilemat e tij për pushtetin, përgjegjësinë që mbartte si Papë dhe vështirësitë e reformimit të institucioneve të Vatikanit.
Shënimet personale japin një perspektivë më intime mbi betejat shpirtërore dhe sfidat e brendshme të Papa Françeskut, duke zbuluar tensionin mes besimit, përgjegjësisë institucionale dhe përpjekjeve për të ndryshuar Kishën Katolike.
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