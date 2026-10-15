Okiki Akinfe fiton çmimin e parë prej 30,000 stërlinash për artistët e rinj në Frieze London
Artistja u vlerësua për pikturën figurative «Fame is a Gun», të shoqëruar nga një lightbox dhe një vizatim përgatitor, të ekspozuara në stendën e galerisë Ginny on Frederick; veprat do të hyjnë në koleksionin e Abbot Hall në Kendal.
Artistja Okiki Akinfe është fituesja e parë e çmimit prej 30,000 stërlinash të fondit Dasha Shenkman Focus Fund, të shpallur të enjten në panairin Frieze London, siç njofton The Art Newspaper. Çmimi u krijua nga Contemporary Art Society, me mbështetjen e filantropes Dasha Shenkman, për blerjen e një vepre të një artisti të ri nga seksioni Focus i panairit, seksioni që u kushtohet galerive dhe artistëve më të rinj.
Akinfe u vlerësua për pikturën figurative «Fame is a Gun», e shoqëruar nga një lightbox dhe një vizatim përgatitor, të cilat po ekspozohen në stendën e galerisë Ginny on Frederick. Të tria veprat do të hyjnë tani në koleksionin e Abbot Hall në Kendal, duke shënuar hyrjen e parë të punës së artistes në një muze britanik. Fondi i ri shënon edhe dhjetëvjetorin e blerjeve që Contemporary Art Society bën për institucionet publike britanike gjatë Frieze.
Çmimi i Akinfe-së nuk ishte blerja e vetme institucionale e këtij edicioni. Fondi i koleksioneve i Contemporary Art Society, me vlerë 100,000 stërlina, bleu tri vepra — një punë tekstili të Claudia Alarcón dhe kolektivit argjentinas Silät, videon «Machine Boys» të Karimah Ashadu-së dhe një vizatim të Gala Porras-Kim — të cilat do të shkojnë te The Whitworth në Mançester.
Në seksionin Focus u dha edhe çmimi i Camden Art Centre për artistët e rinj, që i shkoi Ella Fleck-ut për një instalacion me skulpturë, tingull dhe aromë; Fleck do të ketë një ekspozitë personale në Camden në vitin 2027. Ndërkaq fondi i blerjeve i Arts Council Collection e rriti buxhetin në 90,000 stërlina, më shumë se dyfishi i shifrës së vitit 2023 kur u krijua, dhe bleu vepra të Hannah Quinlan dhe Rosie Hastings, Oliver Osborne, Laurie Smith dhe Armando D. Cosmos.
Edhe Tate bleu dy vepra përmes fondit të saj të Frieze: «Peace Unknown» (2026) të Michaela Yearwood-Dan, një punë multimediale me bojë, xixa, rruaza qelqi, letër dhe fjongo, dhe «Barge» (1992) të artistit kolumbian Luis Fernando Zapata. Sipas raportimit, shumimi i këtyre fondeve dhe çmimeve vjen në një kohë kur financimi publik për artin nuk po rritet, ndaj blerjet institucionale gjatë panairit janë bërë një rrugë gjithnjë e më e rëndësishme për artistët e rinj që të hyjnë në koleksionet muzeale.
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