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15 Tet 2026
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Amerika

Republikanët e Senatit planifikojnë ofensivë paszgjedhore për të konfirmuar gjyqtarët e Trump

Kryetari i Komitetit Gjyqësor Chuck Grassley planifikon dy seanca dëgjimore në nëntor, pas zgjedhjeve të 3 nëntorit, për të avancuar sa më shumë emërime përpara se Senati i ri të betohet.

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Republikanët e Senatit po përgatisin një ofensivë të shpejtë për javët që ndjekin zgjedhjet e mesmandatit të 3 nëntorit, me synimin për të konfirmuar sa më shumë të emëruar gjyqësorë të presidentit Donald Trump përpara se të ndryshojë përbërja e dhomës, siç njofton Reuters. Lëvizja vjen ndërsa sondazhet u japin demokratëve shanse të mira për të marrë kontrollin e Senatit, të ndihmuar nga miratimi i ulët i Trump, çmimet e larta dhe pakënaqësia e votuesve për luftën me Iranin.

Në qendër të planit është kryetari republikan i Komitetit Gjyqësor, Chuck Grassley, i cili ka parashikuar dy seanca dëgjimore gjatë sesionit dyjavor të nëntorit, pas zgjedhjeve por përpara betimit të anëtarëve të rinj. Ritmi i dy seancave brenda një periudhe kaq të shkurtër thyen praktikën e zakonshme të komitetit, që mban zakonisht një seancë dëgjimore çdo dy javë.

Gjashtë të emëruar janë aktualisht në pritje të një seance dhe mund të paraqiten përpara komitetit më 10 nëntor, ndërsa presidenti Trump mund të shpallë emërime të tjera për seancën e 18 nëntorit. Nëse seancat zhvillohen njëra pas tjetrës sipas këtij kalendari, emërimet mund të kalojnë për votim në sallën e Senatit gjatë dhjetorit, në javët e fundit të Kongresit aktual. Ndër emrat që presin është edhe Todd Butler, i propozuar për Gjykatën e Apelit të Qarkut të Pestë, me seli në New Orleans.

Plani ka shkaktuar reagimin e demokratëve. Senatori Dick Durbin e kundërshtoi nismën, duke thënë se ecja përpara pa pëlqimin e pakicës thyen praktikën e komitetit dhe krijon një precedent, të cilin në të ardhmen mund ta përdorin edhe vetë demokratët kundër republikanëve.

Republikanët kontrollojnë aktualisht Senatin me një shumicë 53 me 47, por kjo shumicë rrezikon të përmbyset në zgjedhjet e nëntorit. Për Trump, emërimet gjyqësore mbeten një nga prioritetet kryesore: gjatë mandatit të tij të parë u konfirmuan 234 gjyqtarë, ndërsa që nga rikthimi i tij në Shtëpinë e Bardhë në janar 2025 janë konfirmuar edhe 56 të tjerë, përfshirë 10 në gjykatat e apelit.

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