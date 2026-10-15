«The Play That Goes Wrong» hyn në historinë e West End-it: shfaqja e katërt më jetëgjatë në skenën londineze
Komedia e kompanisë Mischief ka hyrë për herë të parë në listën e shfaqjeve më jetëgjata të West End-it, në vendin e 20-të, pas gati 4,500 shfaqjesh në Duchess Theatre që nga viti 2014.
Komedia «The Play That Goes Wrong» ka hyrë zyrtarisht në historinë e teatrit londinez. Siç njofton West End Theatre, produksioni i kompanisë Mischief ka hyrë për herë të parë në listën e Society of London Theatre të shfaqjeve më jetëgjata të West End-it, duke zënë vendin e 20-të dhe duke u bërë njëherësh shfaqja e katërt më jetëgjatë në historinë e kësaj skene.
Përpara saj renditen vetëm tri legjenda: «The Mousetrap», që luhet që nga viti 1952 dhe ka kaluar 30,000 shfaqje, «The Woman in Black» me 13,232 shfaqje mes viteve 1989 dhe 2023, dhe «No Sex Please, We’re British» me 6,761 shfaqje mes viteve 1971 dhe 1987, sipas Chortle. Në listën e përgjithshme të produksioneve më jetëgjata, vendet e dyta dhe të treta i mbajnë muzikalët «Les Misérables» dhe «The Phantom of the Opera», që vazhdojnë ende të luhen.
Shfaqja u hap në Duchess Theatre në shtator të vitit 2014 dhe që atëherë ka arritur gati 4,500 shfaqje, duke u luajtur pa ndërprerje prej 12 vjetësh dhe duke hyrë tani në vitin e 13-të. Producenti Kenny Wax kujtoi se, kur shfaqja nisi në West End, askush prej ekipit nuk mund ta kishte imagjinuar udhëtimin e jashtëzakonshëm që e priste. Kasti aktual në Duchess përbëhet nga Ruby Ablett, Matthew Spencer, Raphael Bushay, Luke Wilson, Lucinda Turner, Alex Bird, Joshua Lendon dhe Kieron Michael.
Rruga drejt rekordit nisi shumë më modeste: në dhjetor të vitit 2012, në teatrin Old Red Lion mbi një pub londinez, shfaqja u luajt për herë të parë para vetëm katër spektatorëve pagues, ndërsa në dhjetor 2027 do të shënojë 15 vjet nga ajo mbrëmje. Sot ajo është parë nga më shumë se pesë milionë njerëz në mbarë botën, është luajtur në mbi 52 vende, në çdo kontinent përveç Antarktidës, dhe luhet pa ndërprerje edhe në New York prej nëntë vjetësh; këtë vit, Duchess Theatre priti spektatorin e saj të 2-miliontë vetëm për këtë produksion.
Në qendër të komedisë, fituese e çmimeve Olivier dhe Tony, qëndron shoqëria amatore Cornley, e cila vë në skenë misterin «Murder at Haversham Manor» — dhe gjithçka që mund të shkojë keq, shkon vërtet keq, mes skenash që shemben dhe aktorëve që luftojnë deri në perden finale. Rezervimet në Duchess Theatre janë të hapura deri më 30 janar 2028, dhe shfaqja zgjat 2 orë e 5 minuta, me një pushim.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.