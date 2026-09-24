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NHL

Oliver Moore firmos kontratë pesëvjeçare me Chicago Blackhawks

· 2 min lexim

Oliver Moore firmosi të enjten një kontratë pesëvjeçare me Chicago Blackhawks, me vlerë totale 21.25 milionë dollarë. Marrëveshja nis nga sezoni i ardhshëm dhe ka një vlerë mesatare vjetore prej 4.25 milionë dollarësh.

Siç raporton nhl, 21-vjeçari ndodhet në sezonin e fundit të kontratës së tij trevjeçare hyrëse me vlerë 2.85 milionë dollarë (950,000 dollarë AAV), të nënshkruar më 29 mars 2025, dhe potencialisht mund të ishte bërë lojtar i lirë i kufizuar.

Sezoni i fundit i Moore përfshiu 19 pikë (5 gola, 14 asistime) në 51 ndeshje në NHL dhe 9 pikë (6 gola, 3 asistime) në 9 ndeshje për Rockford në AHL. Ai shënoi golin e tij të parë në NHL më 9 nëntor 2025 në fitoren 5-1 ndaj Detroit Red Wings, në ndeshjen e tij të 13-të me Blackhawks. Zgjedhja e 19-të në draftin e 2023, Moore shënoi 33 pikë (12 gola, 21 asistime) në 38 ndeshje si sophomore në Universitetin e Minnesota, u përfshi në ekipin All-Rookie të Big Ten për 2024 dhe kontribuoi në dy medaljet e arta të SHBA-së në Kampionatet Botërore Junior 2024 dhe 2025.

Blackhawks do të luajnë ndeshjen e parë të sezonit kundër Vegas Golden Knights të martën (10:30 mbrëma ET; ESPN, TVAS2). Sipas nhl, nënshkrimi i Moore i jep skuadrës thellësi në sulm dhe pasqyron përpjekjet e klubit për të zhvilluar talentet e reja.

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