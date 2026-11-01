Olympiacos fiton 91-62 ndaj Peristerit, Vezenkov shkëlqen me 21 pikë
Skuadra e Pireut regjistroi fitoren e pestë radhazi në kampionatin grek të basketbollit, duke e mbajtur Peristerin në vetëm 24 pikë në dy periudhat e mesit.
Olympiacos mundi Peristeri Betsson 91-62 të dielën, 1 nëntor 2026, në ndeshjen e javës së pestë të kampionatit grek të basketbollit (Stoiximan GBL), siç njofton Novasports. Rezultati pas periudhave ishte 25-18, 48-30, 76-42 dhe në fund 91-62.
Kjo ishte ndeshja e tretë e Olympiacos brenda gjashtë ditësh, por mbrojtja e skuadrës së trajnerit Giorgos Bartzokas e kufizoi Peristerin në vetëm 24 pikë gjithsej në periudhën e dytë dhe të tretë, nga 12 pikë në secilën, ndërsa mysafirët bënë 18 humbje topi.
Sasha Vezenkov shënoi 21 pikë në 23 minuta lojë, Omir Netzipoglou shënoi 16 pikë dhe Corey Joseph 12 pikë. Nga stoli, Karagiannidis dha 6 pikë, 4 asistime dhe 3 kërcime.
Te Peristeri u dalluan Papadakis me 12 pikë dhe Chatzidakis me 10 pikë, plus 6 kërcime e 3 vjedhje topi. Te mysafirët pati shqetësim për Anderson, i cili u largua nga parketi i ndihmuar nga stafi për një problem në gju.
Me këtë fitore, Olympiacos shkon në 5 fitore në 5 ndeshje (5-0) në kampionat, ndërsa Peristeri bie në 3-2. Bartzokas shpërndau minutat dhe në periudhën e fundit u dha hapësirë lojtarëve grekë.
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