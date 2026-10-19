Opozita kërkon shkarkimin e ndihmësit të Mitsotakis: pyetje për emërimin dhe kualifikimet e Michalis Bekiris
PASOK dhe Aleanca e Majtë Greke kërkojnë largimin e drejtorit të zyrës së kryeministrit në Parlament, pas raportimeve të gazetës Documento se nuk gjendet dekret zyrtar për emërimin e tij dhe se biografia e tij parlamentare nuk sqaron diplomën. Qeveria shmang thelbin e akuzave dhe i referohet deklaratës së vetë Bekiris.
Partitë e opozitës në Greqi kërkuan të hënën shkarkimin e Michalis Bekiris, ndihmës i afërt i kryeministrit Kyriakos Mitsotakis dhe drejtor i zyrës së kryeministrit në Parlament, pas raportimeve të fundjavës që vënë në pikëpyetje emërimin dhe kualifikimet e tij, siç njofton Ekathimerini.
Në qendër të polemikës janë raportimet e gazetës Documento, sipas së cilës nuk u gjet asnjë dekret i botuar në Fletoren Zyrtare që të dokumentojë emërimin e Bekiris në këtë post. E njëjta gazetë vë në dukje se në biografinë e tij parlamentare thuhet se ka studiuar shkenca politike në Francë, pa u përmendur universiteti dhe pa u sqaruar nëse ka marrë diplomë, dhe ngre pyetjen se si mund t’i ushtrojë detyrat e një ndihmësi të lartë pa emërim formal, kur edhe këshilltarët e papaguar të kryeministrit dhe të ministrave emërohen me dekrete zyrtare.
PASOK-u, partia kryesore e opozitës, deklaroi të hënën se Bekiris nuk mund të qëndrojë në post. Partia e Nikos Androulakis vuri në dukje edhe lidhjen familjare — fëmija i Bekiris është nipi në pagëzim i kryeministrit — dhe akuzoi qeverinë se pranon shpjegimin e tij se punon si vullnetar, pa sqaruar se si e mban postin pa një emërim formal. Edhe Aleanca e Majtë Greke (ELAS) e Alexis Tsipras i kërkoi Mitsotakis të shpjegojë kualifikimet e Bekiris, statusin e tij formal dhe rrethanat në të cilat i ushtron detyrat.
Vetë Bekiris, duke iu përgjigjur pyetjeve të Documento-s, tha se punon vullnetarisht në zyrat politike të kryeministrit dhe se nuk paguhet as nga qeveria, as nga partia në pushtet Demokracia e Re. Sipas tij, të ardhurat nga sektori privat i lejojnë të ofrojë punë vullnetare në këto zyra, të cilat, siç tha ai, janë të ndara nga strukturat qeveritare.
Qeveria, megjithatë, shmangu thelbin e çështjes. Në konferencën e së hënës, zëdhënësi qeveritar Pavlos Marinakis nuk iu përgjigj pyetjeve nëse Bekiris e ka diplomën e përmendur në biografi dhe me çfarë procedure ligjore e ushtron detyrën pa dekret emërimi, duke i referuar gazetarët te deklarata e vetë Bekiris. Marinakis tha se Bekiris ka dhënë përgjigjet e tij dhe se synon të ndërmarrë veprime ligjore kundër gazetës Documento dhe botuesit të saj, Kostas Vaxevanis.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.