Oracle zgjeron marrëveshjen me Nvidia-n për çipat e AI dhe shton për herë të parë çipat TPU të Google dhe të Cerebras
Kompania do të zgjerohet në shkallë shumë-gigavatëshe me serverët "Vera Rubin" të Nvidia-s, do të zëvendësojë disa çipa rrjeti të Nvidia-s me çipat e saj "Acceleron" dhe do të ofrojë edhe çipa për inferencë nga SambaNova dhe Cerebras
Oracle njoftoi të martën se po zgjeron marrëveshjet e saj për çipat e inteligjencës artificiale në cloud me Nvidia-n, duke u diversifikuar njëkohësisht me oferta nga rivalët e saj, si Google i Alphabet dhe Cerebras Systems, siç njofton Reuters. Sipas njoftimit të dy kompanive, Oracle do të zgjerohet në një shkallë “shumë-gigavatëshe” me serverët më të rinj të inteligjencës artificiale “Vera Rubin” të Nvidia-s.
Vlera e marrëveshjes nuk u bë e ditur, por, sipas Reuters, drejtori ekzekutiv i Nvidia-s, Jensen Huang, ka thënë më parë se sistemet “Vera Rubin” mund t’i sjellin prodhuesit të çipave deri në 40 miliardë dollarë të ardhura për çdo gigavat. Edhe brenda sistemeve të bazuara te Nvidia, Oracle do të anashkalojë disa nga çipat e rrjetit të Nvidia-s në favor të çipave të saj të brendshëm të rrjetit “Acceleron”.
Risi tjetër është se Oracle do të fillojë të ofrojë për herë të parë çipat TPU (tensor processing unit) të Google. “Ngarkesa të ndryshme të inteligjencës artificiale kanë nevoja të ndryshme llogaritëse”, tha në një deklaratë Mahesh Thiagarajan, president i Oracle Cloud Infrastructure, duke shtuar se kjo zgjedhje u jep klientëve fleksibilitetin për të zgjedhur infrastrukturën e duhur sipas performancës, shpejtësisë dhe ekonomisë së çdo ngarkese, siç njofton Reuters.
Përveç çipave të Google, Oracle planifikon të ofrojë edhe çipa nga SambaNova Systems, e mbështetur nga Intel, dhe nga Cerebras Systems — të dyja prodhojnë çipa për inferencën, fazën kur sistemet e inteligjencës artificiale u përgjigjen kërkesave të përdoruesve. Ndërsa Nvidia dominon tregun e çipave për trajnimin e sistemeve të AI, tregu i inferencës është më konkurrues dhe më i larmishëm. “Kjo është një zgjerim masiv i bazës sonë të klientëve të nivelit të parë”, tha për Reuters drejtori ekzekutiv i Cerebras, Andrew Feldman. “Po vendosemi në shkallë të madhe në qendrat e të dhënave të të tjerëve.”
Oracle, që këtë javë mban ditën e investitorëve, nuk bëri të ditur se si planifikon t’i financojë blerjet e çipave. Gjatë një konference për rezultatet financiare muajin e kaluar, kompania tha se klientët po e mbulojnë gjithnjë e më shumë faturën e çipave dhe mbajti objektivin e shpenzimeve kapitale prej rreth 90 deri në 95 miliardë dollarësh për vitin fiskal 2027, siç njofton Reuters.
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