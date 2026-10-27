General Compute mbledh 100 milionë dollarë për cloud-in e inteligjencës artificiale me çipa rivalë të Nvidia-s
Startup-i e ndërton infrastrukturën mbi çipa inferimi nga SambaNova, Cerebras dhe Positron, shmang ndërtimin e qendrave gjigante të të dhënave dhe synon 75 megavat kapacitet në vitin 2027
General Compute ka mbledhur 100 milionë dollarë në një raund Series A të udhëhequr nga Blackbird Ventures dhe Abstract Ventures, raporton TechCrunch. Vlerësimi i kompanisë pas raundit është 800 milionë dollarë, nga 60 milionë dollarë pas raundit seed në maj.
Raundi vjen në një kontekst tregu ku CoreWeave, kompania e listuar “neocloud” që jep me qira fuqi llogaritëse për inteligjencën artificiale, ka parë aksionin të bjerë në minimumin 12-mujor, ndërsa Elon Musk po përdor 40 miliardë dollarë borxh për kapacitet llogaritës dhe parashikon se mbi 200 “neocloud”-e do të pësojnë “vdekje dhe konsolidim”. Drejtori ekzekutiv dhe bashkëthemeluesi Finn Puklowski i tha TechCrunch se frika nga një kolaps i udhëhequr nga çipat është “shumë e ekzagjeruar” dhe se njerëzit e telefonojnë çdo javë duke kërkuar TPU, GPU, çdo çip, për më shumë fuqi llogaritëse. Sipas tij, prospekti optimist (S-1) i Anthropic “po i qetëson frikërat për sot”.
Modeli i kompanisë është ndërtimi i cloud-it mbi çipa të specializuar inferimi të prodhuar nga rivalë të Nvidia-s. General Compute ka mbyllur një marrëveshje 400 milionë dollarë për blerjen e çipave nga SambaNova — financimi i parë me borxh i çipave të inferimit — dhe tani ka shtuar Positron dhe Cerebras në portofolin e furnizuesve.
Një marrëveshje me një klient të madh, me vlerë 100 milionë dollarë të ardhura vjetore të përsëritshme (ARR), i hapi rrugën raundit. Klientët kyç janë kompani cloud që u ofrojnë zhvilluesve inferim me shpejtësi të lartë; General Compute u jep “bare metal” — serverë të papërpunuar pa softuer sipër — për të sjellë ofertat e tyre në treg.
Në vend që të ndërtojë qendra gjigante të dhënash, kompania përdor burime më të vogla energjie, merr me qira hapësirë në qendrat e të tjerëve dhe konverton ish-vende të minimit të bitcoin-it në vende ku ekzekutohen modele të inteligjencës artificiale. Puklowski pret që kompania të vendosë 75 megavat kapacitet llogaritës në 2027-n dhe dyshon se do të ketë akses në 200 megavat energji. Ai tha për TechCrunch se kapitali “do të jetë një punë me kohë të plotë” për të, si për borxhin ashtu edhe për kapitalin.
James Palmer, drejtor në Blackbird, i tha TechCrunch se besimi i firmës vjen pjesërisht nga investimi i saj në Baseten, kompani cloud-i inferimi, dhe se Cerebras, Positron dhe SambaNova “kanë nevojë për partnerë shpërndarjeje që mund t’i çojnë në shkallë”. Rodrigo Liang, drejtor ekzekutiv i SambaNova-s, tha: “Të gjithë në këtë treg po shesin shpejtësi. Pyetja e vërtetë është nëse mund të fitosh para duke e bërë këtë.”
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