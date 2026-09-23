Organizata Ndërkombëtare e Punës: Serbia duhet të ndryshojë Ligjin e Punës për mijëra punonjës të platformave digjitale
Organizata Ndërkombëtare e Punës i ka bërë thirrje Serbisë që të përafrojë Ligjin e Punës me Konventën 193 të sapomiratuar dhe Direktivën e BE-së për punën në platforma, në një kohë kur vendi renditet në krye të Evropës për numrin e punonjësve të aplikacioneve për kokë banori.
Organizata Ndërkombëtare e Punës (MOR) u ka bërë thirrje autoriteteve në Beograd që në periudhën e ardhshme të ndryshojnë Ligjin e Punës dhe rregulloret shoqëruese, për ta përafruar legjislacionin e vendit me Konventën 193 të sapomiratuar të kësaj organizate për punën e denjë në ekonominë e platformave, si dhe me Direktivën e Bashkimit Evropian për punën në platforma. Mesazhi u prezantua në një punëtori trepalëshe të organizuar nga MOR me mbështetjen e BE-së, në bashkëpunim me organizatën Re:People – Centre for Society and Technology.
Konventa 193, e miratuar në qershor 2026, dhe Direktiva e BE-së e vitit 2024 përbëjnë kuadrin e parë global dhe evropian ligjor që rregullon punën përmes platformave digjitale, si Glovo, Wolt apo Yandex. Ky kuadër synon të vendosë rregulla të qarta për një formë punësimi që po përhapet me shpejtësi në të gjithë kontinentin.
Sipas MOR-it, Serbia renditet në krye të Evropës për nga numri i punonjësve të platformave digjitale për kokë banori. Mijëra qytetarë serbë fitojnë të ardhura përmes aplikacioneve, duke e bërë rregullimin e këtij sektori një çështje me peshë të konsiderueshme sociale dhe ekonomike për vendin.
Koordinatori kombëtar i MOR-it për Serbinë, Jovan Protić, shpjegoi se tregu vendas i punës po kalon një transformim të shpejtë dhe se punonjësit e platformave prej vitesh ndodhen në zonën gri mes fleksibilitetit dhe pasigurisë.
“Konventa 193 e MOR-it dhe Direktiva e BE-së nuk ekzistojnë për ta shuar këtë model biznesi. Përkundrazi, qëllimi është të vendosen rregulla të qarta të lojës, dhe mbi ne në Beograd bie detyra që të nisim bisedime konkrete që Serbia t’i përshtasë në kohë rregulloret e saj, të garantojë punë të denjë dhe mbrojtje adekuate sociale për mijëra njerëz që fitojnë të ardhura përmes aplikacioneve, dhe t’u sigurojë punëdhënësve kushte të drejta tregu”, tha Protić.
Burimi: Nova Ekonomija
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