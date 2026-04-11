Orion rikthehet në Tokë, përfundon me sukses misioni historik Artemis II
Anija kozmike Orion është ulur me sukses në Oqeanin Paqësor, pranë brigjeve të San Diegos, duke shënuar përfundimin e misionit historik 10-ditor Artemis II – një nga arritjet më të rëndësishme të eksplorimit hapësinor në dekadat e fundit.
Ulaja në ujë ndodhi rreth orës 8:07 të mbrëmjes sipas kohës lindore (ET), pas një rikthimi të rrezikshëm në atmosferën e Tokës. Gjatë këtij momenti kritik, kapsula Orion përballoi temperatura ekstreme dhe shpejtësi që arritën deri në 25,000 milje në orë – një nga shpejtësitë më të larta të regjistruara ndonjëherë për njerëzit në hapësirë.
Në bord ndodheshin katër astronautë: Reid Wiseman, Victor Glover dhe Christina Koch nga NASA, si dhe Jeremy Hansen nga Agjencia Hapësinore Kanadeze. Ata përfunduan me sukses një udhëtim që i çoi përtej orbitës së ulët të Tokës – diçka që nuk ishte realizuar me ekuipazh njerëzor prej dekadash.
Misioni Artemis II nisi më 1 prill dhe kishte për qëllim një fluturim rreth Hënës, pa ulje në sipërfaqe. Gjatë këtyre 10 ditëve, astronautët testuan sisteme jetike si mbështetja e jetës, navigimi dhe propulsion-i në hapësirën e thellë – elemente kyçe për misionet e ardhshme.
Ky mision konsiderohet një hap vendimtar drejt rikthimit të njerëzimit në Hënë. NASA synon që, bazuar në suksesin e Artemis II, të realizojë një ulje të re në Hënë rreth vitit 2028, duke hapur rrugën për eksplorime edhe më të thella në sistemin diellor.
Me përfundimin e suksesshëm të këtij udhëtimi, Artemis II jo vetëm që hyri në histori, por gjithashtu riktheu ambicien njerëzore për të eksploruar hapësirën – këtë herë me synime edhe më të mëdha.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.