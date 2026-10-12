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Konflikti SHBA - Iran

Palestina identifikon viktimën e sulmit të Huthi-t ndaj aeroportit të Riadit: Talal Al Dani — bilanci i sulmit të së shtunës ngjitet në 13 të vrarë

Ministria e Jashtme palestineze konfirmoi se shtetasi palestinez i vrarë në sulmin e së shtunës është Talal Al Dani; një shtetas indian i plagosur ndërroi jetë, duke e çuar bilancin në 13 të vrarë dhe mbi 300 të plagosur.

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Aeroporti ndërkombëtar King Khalid në Riad
Aeroporti ndërkombëtar King Khalid në Riad.

Ministria e Jashtme e Palestinës ka identifikuar shtetasin palestinez të vrarë në sulmin e Huthi-t ndaj aeroportit ndërkombëtar King Khalid në Riad si Talal Al Dani, siç njofton Al Jazeera. Në një postim në X, ministria i shprehu ngushëllime familjes së tij dhe dënoi «sulmet frikacake dhe agresionet që synojnë Mbretërinë Arabe Saudite, motrën tonë».

Ndërkohë, ambasada e Indisë në Arabinë Saudite njoftoi se një shtetas indian i plagosur në sulmin e së shtunës ka ndërruar jetë, duke e çuar bilancin e viktimave në 13 të vrarë. Tre shtetas të tjerë indianë mbeten në kujdes intensiv, por në gjendje «të qëndrueshme», ndërsa dy të tjerë janë në repartet e zakonshme dhe të tjerët janë liruar nga spitali.

Sulmi i së shtunës, më vdekjeprurësi në tokën saudite në më shumë se një dekadë, vrau shtetas nga SHBA-ja, Egjipti, Jordania, Sudani, Bangladeshi dhe Arabia Saudite, si dhe plagosi mbi 300 persona. Të dielën, një sulm tjetër ndaj të njëjtit aeroport vrau një banor pakistanez dhe plagosi 11 të tjerë.

Aeroporti King Khalid mbetet i mbyllur ndërsa autoritetet saudite vlerësojnë dëmet; Huthi-t kanë kërcënuar me sulme të tjera ndaj «qendrave të tranzitit» sauditë. SHBA-ja u ka kërkuar qytetarëve amerikanë «kujdes ekstrem» në aeroportet kryesore saudite.

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