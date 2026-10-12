Këshilltari i presidentit të Emirateve Gargash bën thirrje për veprim të përbashkët të Gjirit: «Të gjithë jemi në shënjestër»
Anwar Gargash thotë se sulmet e vazhdueshme të Huthi-t ndaj Arabisë Saudite cenojnë sigurinë e të gjithë shteteve të Gjirit dhe kërkon përforcim të bashkëpunimit të përbashkët në fushën e sigurisë dhe mbrojtjes.
Këshilltari i presidentit të Emirateve të Bashkuara Arabe, Anwar Gargash, ka bërë thirrje për veprim të përbashkët të shteteve të Gjirit përballë sulmeve të vazhdueshme të Huthi-t ndaj Arabisë Saudite, siç njofton Al Jazeera. Në një postim në X, Gargash tha se sulmet ndaj Riadit minojnë sigurinë e Emirateve dhe të të gjithë shteteve të Gjirit, duke shtuar se «të gjithë jemi në shënjestër».
Sipas tij, sulmet ndaj shteteve arabe të Gjirit burojnë nga «qasja e gabuar e agresorit» — një referencë e qartë për Huthi-t e Jemenit, të mbështetur nga Irani, të cilët kanë intensifikuar sulmet me raketa balistike dhe dronë ndaj objektivave saudite, përfshirë aeroportin ndërkombëtar të Riadit.
Thirrja e Gargash-it vjen në një moment kur Arabia Saudite është në shënjestër të një vale të paprecedentë sulmesh: të shtunën një sulm ndaj aeroportit King Khalid vrau 13 persona dhe plagosi mbi 300 të tjerë, ndërsa të dielën një sulm tjetër la një të vrarë dhe 11 të plagosur. Këto janë sulmet më të rënda ndaj territorit saudit që nga fillimi i luftës SHBA–Iran.
Emiratet, së bashku me shtetet e tjera të Gjirit, kanë dënuar sulmet dhe kanë shprehur solidaritet me Riadin. Analistët thonë se përshkallëzimi kërcënon të tërheqë më shumë aktorë rajonalë në konflikt dhe vë në pikëpyetje sigurinë e flukseve tregtare përmes Detit të Kuq dhe Ngushticës Bab al-Mandeb.
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