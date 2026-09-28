Pallati i Brigadave pret mbledhjen e Këshillit të Sigurisë, në qendër dosja Hyseni
Këshilli i Sigurisë Kombëtare zhvillon këtë të hënë, në orën 08:30, një mbledhje të thirrur nga Presidenti i Republikës, Bajram Begaj, në Pallatin e Brigadave. Takimi vjen në një moment kur institucionet e sigurisë janë përballë një prej çështjeve më të ndjeshme të viteve të fundit, pas arrestimit të ish-drejtoreshës së SHISH-it, Vlora Hyseni.
Burime institucionale bëjnë të ditur se diskutimet do të përqendrohen te siguria kombëtare dhe mbrojtja e informacionit të klasifikuar, ndërsa pritet të shqyrtohen edhe mekanizmat që lidhen me funksionimin e institucioneve të sigurisë në raste kur drejtuesit e tyre bëhen subjekt i hetimeve penale.
Në tryezë do të jenë të pranishëm titullarët e 13 institucioneve që, sipas ligjit, përbëjnë Këshillin e Sigurisë Kombëtare, mes tyre edhe kryeministri Edi Rama, i cili u kthye një ditë më parë në Shqipëri pas vizitës gjashtëditore në Shtetet e Bashkuara.
Pas rikthimit, Rama reagoi për situatën e krijuar nga hetimi ndaj Hysenit. Ai deklaroi se ish-kreu i SHISH-it do ta përballojë vetë procesin me drejtësinë, ndërsa e cilësoi masën ndaj saj si ekstreme. Sipas kryeministrit, çështja nuk lidhet vetëm me aspektin penal, por ngre edhe shqetësime që prekin funksionimin e institucioneve të sigurisë dhe mbrojtjen e interesave shtetërore.
Në mbledhje do të marrë pjesë edhe drejtori i komanduar i SHISH-it, Elvis Lila, i cili drejton përkohësisht institucionin deri në emërimin e kreut të ri. Rama ka bërë të ditur se përzgjedhja e drejtuesit të ardhshëm të SHISH-it do të bëhet në konsultim me Presidentin Begaj.
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