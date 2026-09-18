Pamja e parë e Ian McKellen si Gandalf në ‘The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum’: videoja nga xhirimet konfirmon kthimin e magjistarit legjendar
Një video nga prapaskenat, e shpërndarë nga 'Tolkien Universe' në X, e tregon 87-vjeçarin plotësisht të veshur si Gandalf — kthimi i tij i parë në ekranin e madh si magjistari pas më shumë se një dekade; filmi i Andy Serkis del në kinema më 17 dhjetor 2027.
Fansat e “Lord of the Rings” më në fund e kanë pamjen e parë të Ian McKellen si Gandalf në filmin e shumëpritur “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum”. Llogaria “Tolkien Universe” në rrjetin social X shpërndau më 17 shtator një video nga prapaskenat e xhirimeve, ku 87-vjeçari McKellen shfaqet plotësisht i veshur si magjistari legjendar — me mjekrën dhe flokët e gjata gri, pas përfundimit të grimit.
Pamjet konfirmojnë se xhirimet e filmit janë në vazhdim dhe se aktori ka hyrë plotësisht në rolin e tij ikonik. Për McKellen, ky është kthimi i parë në ekranin e madh si Gandalf pas më shumë se një dekade: ai e interpretoi magjistarin për herë të parë në “The Fellowship of the Ring” (2001), duke vazhduar në “The Two Towers” dhe “The Return of the King”, si edhe në trilogjinë “The Hobbit” (2012–2014).
Filmi drejtohet nga Andy Serkis, i cili rikthehet edhe në rolin e tij të famshëm si Gollum/Smeagol. Përkrah tyre kthehen edhe Elijah Wood si Frodo Baggins dhe Lee Pace si Thranduil, ndërsa në kast i bashkohen emra të rinj: Jamie Dornan në rolin e Strider (versioni i ri i Aragorn), Leo Woodall si Halvard dhe Kate Winslet si Marigol.
Skenari mban firmat e Arty Papageorgiou, Phoebe Gittins, Fran Walsh dhe Philippa Boyens. “The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum” pritet të dalë në kinema më 17 dhjetor 2027, me shpërndarjen e Warner Bros. Pictures.
Burimi: ComingSoon.net
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