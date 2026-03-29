Tiranë 5°C · Kthjellët 29 March 2026
Incident në avion në aeroportin e Detroitit, FBI nis hetimet Punët për Shqipërinë dhe punët për shqiptarët Republikanët ndahen për mundësinë e dërgimit të trupave amerikane në Iran Fuqitë europiane shprehin shqetësim për projektligjin izraelit për dënimin me vdekje Dilema 'Vance apo Rubio?' Si po e dikton lufta me Iranin trashëgiminë e Trump dhe garën e vitit 2028
Papa Leone XIV: Krishti i refuzon lutjet e udhëheqësve që i kanë duart të lyera me gjak

· 1 min lexim

Gjatë meshës së zhvilluar me rastin e të Dielës së Palmave, në Sheshin e Shën Pjetrit, Papa Leone XIV bëri një thirrje të fortë kundër përdorimit të fesë për të justifikuar konfliktet, sipas “Il Messaggero”.

“Zoti, si Mbreti i Paqes, i refuzon lutjet e udhëheqësve që nisin luftëra dhe i kanë duart të lyera me gjak”, tha sot Papa Leone.

Në fjalimin e tij para dhjetëra mijëra besimtarëve të mbledhur, Papa Leone nënvizoi se Jezusi nuk mund të përdorej për të legjitimuar luftërat.

“Edhe nëse ka udhëheqës që bëjnë shumë lutje, Zoti nuk do t’i dëgjojë ato për shkak të dhunës që kanë shkaktuar”, tha ai.

Papa Leone, gjithashtu shprehu shqetësim për besimtarët në Lindjen e Mesme që po vuajnë pasojat e konfliktit dhe bëri një apel për pushim të menjëhershëm të armiqësive dhe për paqe globale. //a.i/

