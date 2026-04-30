Parajsa e Tintorettos, piktura monumentale në Pallatin Dukal të Venecias

Parajsa e Tintorettos është një nga krijimet më të mëdha dhe më mbresëlënëse të periudhës së Rilindjes italiane. Piktura monumentale në vaj mbi kanavacë mbulon rreth 184 m2, me lartësi rreth 8 m dhe gjerësi prej 25 m, dhe zë vend në Sallën e Këshillit të Pallatit Dukal në Venecia, hapësirë që përfaqësonte pushtetin politik të republikës.

Tintoretto u përzgjodh për ta realizuar projektin pas vdekjes së Paolo Veroneses; sipas TV Klan, Këshilli i Lartë i Republikës së Venecias i besoi detyrën Jacopo Robustit, i cili atëherë ishte në fund të karrierës së tij.

Kompozimi paraqet një tablo të ndërlikuar të Parajsës me rreth 500 figura — shenjtorë, engjëj dhe personazhe biblike — të punuara në përmasa madhështore. Jacopo Robusti, i njohur si Tintoretto, nisi punën së bashku me djalin e tij Domenico në vitin 1588 dhe e përmbylli në 1592, një punë që zgjati rreth katër vjet dhe që do të mbetet prej më të rëndësishmeve në krijimtarinë e tij.

Sot kjo pikturë konsiderohet një nga kulmet e artit venecian dhe një nga kryeveprat që zbukuron Pallatin Dukal; raporton TV Klan.

